Артистка осталась в одном плаще во время фотосессии

Молодая украинская артистка Вера Кекелия, звезда "Женского квартала" похвасталась жаркими кадрами на последнем месяце беременности

Совсем скоро артистка вместе со своим супругом Романом станет впервые родителями. Несмотря на насыщенные будни, звезда успевает заняться творчеством, сниматься в разных фотосессиях и даже выпустила домашний клип в условиях карантина, передает Politeka.net.

В этот раз соблазнительная звезда предстала в новом образе. На серии новых кадров, представленных на странице в социальной сети Инстаграм, звезда предстала в шелковом платьице горчичного цвета, засветив круглый животик. Трепетную весеннюю фотосессию на розовом фоне Вера дополнила нежным макияжем.

Поклонники в свою очередь тут же восхитились новыми кадрами:

«Красивая моя👏❤️», «глаза с этим платьем - ох🔥😻», «Какая вы волшебная! 💛🧡💜», «4 фото супер!», «Ви дуже гарно виглядаєте 🌼», «Мамочка💛💛💛», «Красавица волшебная 🌸», «👍👍😊 Берегите себя крошку !!», «Голубые глаза😍», «Чудесно», «Самая красивая фигура 😍», - написали пользователи.

До этого звезда "Квартала" появилась в естественном виде без макияжа и в пиджаке на голое тело. В таком же черном пиджаке появился и супруз артистки, приятно покорив поклонников:

«Парочка настроена серьезно;) Всё вымыли, себя выкупали - чистый же четверг, яйца купили, дрожжи, ванилин и всё, что нужно для Пасхального пирога! ⠀ Самое главное достижение крайних дней - научили родителей пользоваться FaceTime!

Подготовили их к семейному празднику Пасхи по видео звонку;)))) ⠀Единственное, что через экран телефона не обнимешься и не померяешься крепкостью яиц😂 А так всё у нас зашибись! #ромаивера #пасха», - написала Кекелия под новым постом.

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