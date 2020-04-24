Потап відверто розповів про шкільні конфлікти свого сина

Відомий український продюсер і репер приділяє особливу увагу своєму 11-річному синові від минулого шлюбу Андрію. Однак, як і багато інших дітей його віку, Андрій періодично потрапляє в конфлікти, зізнається Потап.

За його словами, Андрій зростає спортивним хлопчиком. Він захоплюється баскетболом, футболом і боксом. Ймовірно, саме це і дозволило хлопцеві розібратися з кривдниками в школі.

Потап пояснив, що конфлікт розгорівся через те, що якісь школярі погано говорили про нього перед його сином.

«У нього в школі до нього підходили шкільні друзі, хтось щось погане про мене говорив. Андрійко в цей момент займався боксом, і мене викликали в школу часом. Кажуть: тут Андрій… Я відповідаю: "Але він же заступався за тата!" Я при директорі сказав: "Андрюша, ти такого більше не роби!" А на виході зі школи сказав: "Молодець! Постояв за себе!», - розповів він.

Він також обурився тим, що в соцмережах знаходяться люди, які виливають негатив у його адресу на його сина.

«Ті, хто не можуть достукатися зі своїм хейтом до мене, перекидається на малого», - обурюється Потап.

Він зазначив, що говорив з Андрієм на цю тему, зазначивши, що хлопцеві може бути нелегко через популярність його батька.

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