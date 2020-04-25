Учасниця  талант-шоу «Фабрика зірок-3» Таня Воржева приголомшила шанувальників чуттєвим виконанням пісні американської зірки Біллі Айлиш Bad Guy

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала відео, на якому співає знамениту пісню американки під акомпанемент гітари.

На чорно-білому записі Тетяна, яку через схожість з голлівудською знаменитістю називають «українською Анджеліною Джолі», постала перед підписниками, оголивши одне плече і ледь не засвітивши груди.

Воржева цікаво інтерпретувала пісню, додавши їй голосом пристрасті і сексуальності. Зазначимо, що вийшло зухвало, незвично і дуже цікаво.

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Своїм фанатам артистка пообіцяла вийти в ефір у неділю, 26 квітня, і заспівати повну версію цього треку.

«Розкажу, де перебуваю... Коли заспіваю повну версію цього треку. І, звичайно, свою нову пісню “PEREKRESTKI”. Це буде дуже красиво... Сьогодні на репетиції я здивувалася акустичному варіанту, який вперше почула... Прямо мало не розплакалася... Адже це звучання ще сильніше підкреслило змісти, що для мене дуже важливо... загалом... Мистецтво врятує світ... Be true. Be safe. Stay home. 🙏🏻👊🏻», – підписала відео зірка.

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So you’re a tough guy ? Like it really rough guy ? Just can’t get enough guy? Chest always so puffed guy ? ______ I’m the bad guy, ТАК 😈👊🏻 🦁🔫 До 00:00 2 часа... А я хочу вам сообщить, что: 26.04. в 12:00 🕛 выйду в прямой эфир к вам... Расскажу, где нахожусь... Когда спою полную версию этого трека. И, конечно, свою новую песню “PEREKRESTKI”. Это будет очень красиво... Сегодня на репетиции я удивилась акустическому варианту, который впервые услышала... Прямо чуть не расплакалась... Ведь это звучание ещё сильнее подчеркнуло смыслы, что для меня очень важно... В общем... Искусство спасёт мир... Be true. Be safe. Stay home. 🙏🏻👊🏻 #vorzheva #tanyavorzheva #singer #peacemaker #ukraine💛💙🇺🇦

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Раніше Воржева зізнавалася, що вона не в захваті від асоціацій з голлівудською красунею Джолі, хоча і не приховує, що порівняння з однією з найкрасивіших жінок світу безумовно їй лестить.

Варто відзначити, що в мережі чимало інформації про те, що Тетяна – власниця натуральних форм і, нібито, навіть її обличчя не торкалися хірурги - пухкі губи, акуратний носик та інше з улюбленого мільйонами обличчя знаменитої Джолі у нашої Тані такі красиві від природи.

Нагадаємо, українська Джолі оголила пишний бюст заради пікантних фото: «неземна краса».

Як повідомляла Politeka, самотня Джолі пішла на крайність після розлучення з Піттом.

Також  Politeka писала, що Пітт "відкрив шампанське" з Джолі після "возз'єднання" з Еністон.