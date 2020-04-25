Учасниця талант-шоу «Фабрика зірок-3» Таня Воржева приголомшила шанувальників чуттєвим виконанням пісні американської зірки Біллі Айлиш Bad Guy

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала відео, на якому співає знамениту пісню американки під акомпанемент гітари.

На чорно-білому записі Тетяна, яку через схожість з голлівудською знаменитістю називають «українською Анджеліною Джолі», постала перед підписниками, оголивши одне плече і ледь не засвітивши груди.

Воржева цікаво інтерпретувала пісню, додавши їй голосом пристрасті і сексуальності. Зазначимо, що вийшло зухвало, незвично і дуже цікаво.

Своїм фанатам артистка пообіцяла вийти в ефір у неділю, 26 квітня, і заспівати повну версію цього треку.

«Розкажу, де перебуваю... Коли заспіваю повну версію цього треку. І, звичайно, свою нову пісню “PEREKRESTKI”. Це буде дуже красиво... Сьогодні на репетиції я здивувалася акустичному варіанту, який вперше почула... Прямо мало не розплакалася... Адже це звучання ще сильніше підкреслило змісти, що для мене дуже важливо... загалом... Мистецтво врятує світ... Be true. Be safe. Stay home. 🙏🏻👊🏻», – підписала відео зірка.

Раніше Воржева зізнавалася, що вона не в захваті від асоціацій з голлівудською красунею Джолі, хоча і не приховує, що порівняння з однією з найкрасивіших жінок світу безумовно їй лестить.

Варто відзначити, що в мережі чимало інформації про те, що Тетяна – власниця натуральних форм і, нібито, навіть її обличчя не торкалися хірурги - пухкі губи, акуратний носик та інше з улюбленого мільйонами обличчя знаменитої Джолі у нашої Тані такі красиві від природи.

Нагадаємо, українська Джолі оголила пишний бюст заради пікантних фото: «неземна краса».

Як повідомляла Politeka, самотня Джолі пішла на крайність після розлучення з Піттом.