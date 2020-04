View this post on Instagram

So you’re a tough guy ? Like it really rough guy ? Just can’t get enough guy? Chest always so puffed guy ? ______ I’m the bad guy, ТАК 😈👊🏻 🦁🔫 До 00:00 2 часа... А я хочу вам сообщить, что: 26.04. в 12:00 🕛 выйду в прямой эфир к вам... Расскажу, где нахожусь... Когда спою полную версию этого трека. И, конечно, свою новую песню “PEREKRESTKI”. Это будет очень красиво... Сегодня на репетиции я удивилась акустическому варианту, который впервые услышала... Прямо чуть не расплакалась... Ведь это звучание ещё сильнее подчеркнуло смыслы, что для меня очень важно... В общем... Искусство спасёт мир... Be true. Be safe. Stay home. 🙏🏻👊🏻 #vorzheva #tanyavorzheva #singer #peacemaker #ukraine💛💙🇺🇦