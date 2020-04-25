Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Таня Воржева ошеломила поклонников чувственным исполнением песни американской звезды Билли Айлиш Bad Guy

На своей страничке в Instagram красотка опубликовала видео, на котором поет знаменитую песню американки под аккомпанемент гитары.

На черно-белой записи Татьяна, которую из-за сходства с голливудской знаменитостью называют «украинской Анджелиной Джоли», предстала перед подписчикам, оголив одно плечо и едва не засветив грудь.

Воржева интересно интерпретировала песню, добавив ей голосом страсти и сексуальности. Отметим, что получилось дерзко, необычно и очень интересно.

Своим фанатам артистка пообещала выйти в эфир в воскресенье, 26 апреля, и спеть полную версию этого трека.

«Расскажу, где нахожусь... Когда спою полную версию этого трека. И, конечно, свою новую песню “PEREKRESTKI”. Это будет очень красиво... Сегодня на репетиции я удивилась акустическому варианту, который впервые услышала... Прямо чуть не расплакалась... Ведь это звучание ещё сильнее подчеркнуло смыслы, что для меня очень важно... В общем... Искусство спасёт мир... Be true. Be safe. Stay home. 🙏🏻👊🏻», – подписала видео звезда.

Ранее Воржева признавалась, что она не в восторге от ассоциаций с голливудской красоткой Джоли, хотя и не скрывает, что сравнение с одной из самых красивых женщин мира безусловно ей льстит.

Стоит отметить, что в сети немало информации о том, что Татьяна – обладательница натуральных форм и, якобы, даже ее лица не касались хирурги - пухлые губы, аккуратный носик и прочее из обожаемого миллионами лица знаменитой Джоли у нашей Тани такие красивые от природы.

Напомним, украинская Джоли оголила пышный бюст ради пикантных фото: «неземная красота».

Как сообщала Politeka, одинокая Джоли пошла на крайность после развода с Питтом.