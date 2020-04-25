Нещодавно пластичний хірург, колишній чоловік зірки з групи "НеАнгели" Слави Камінської, Едгар засвітився в компанії молодої красуні

Як виявилося, новою обраницею чоловіка стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, Ольга Багата. Сама дівчина не приховує своїх відносин і навіть встигла дати інтерв'ю з цього приводу. Тепер її особисте життя привертає увагу серед користувачів мережі, адже скандальне розлучення Камінського зі знаменитою співачкою Славу з "Неангелів" не міг залишитися не поміченим, пише Politeka.net.

В цей раз його нова обраниця Ольга в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram вирішила розповісти трохи про себе, а також видати кілька цікавих моментів з відносин з Камінським. Дівчина також виклала спільні фото і навіть представила крихітний уривок з интеревью з Катею осадчою.

У ролику вона розповіла, що познайомилася з Камінським на зустрічі друзів, а потім випадково зустрілися в кіно, яке мало хто прийшов дивитися з товаришів після вечірки. Також Ольга зазначила, що незважаючи на те, що вона не публікує часто їх фото, у них все добре.

Нагадаємо, Едгар Камінський розлучився з артисткою в минулому році. У шлюбі у пари народилося двоє дітей. І ось у Едгара - нові відносини. Ольга Багата розповіла, що перший крок у стосунках зробив саме хірург.

За словами жінки, Камінський завжди чинив, як справжній і гідний чоловік. Колишній чоловік Слави, завоював серце Ольги і робив все, щоб відносини розвивалися.

"Тому він свого домігся. І продовжує це робити кожен день», - розповіла Багата телеканалу "Україна".

Ольга вже навіть познайомилася з дітьми коханого: сином і дочкою, Леоном і Лаурою. До речі, у арт-директора, теж син. Таким чином, у пари троє дітей.

"Ми взагалі дуже любимо дітей один одного. Бо сім'я - це найголовніше», - поділилася Ольга. Є люди, які переживають, як реагує на нову кохану Слава. Однак Ольга поспішила заспокоїти. Як вона зазначила, у обох хороші відносини.

"Це ж мама дітей і колишня дружина, тому це велику повагу у мене до всієї сім'ї», - повідомила Багата.

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