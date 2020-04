Російська співачка Наташа Корольова похвалилася в мережі творчістю своєї племінниці, однак реакція публіки виявилася досить наоднозначною

Нещодавно артистка, яка народилася і виросла у Києві, представила аудіоверсію пісні «Давай гуляй», яку вона виконала українською мовою, передає Politeka.net.

Пізніше у своєму Instagram артистка показала малюнок, який її племінниця Софія на прохання зірки розробила для лімітованої колекції літніх футболок «Давай Гуляй».

«Тһапк you my baby, you are talented !!! I believe you have a great future!!! Love .....💋!», – зазначила вона у підписі до картинки.

На малюнку – жіноча рука з виставленим безіменним пальцем, на якому красується знак «В'їзд заборонений».

Однак не всі з гумором оцінили творчість племінниці співачки, накинувшись з критикою, в якій були, правда, і голоси в підтримку таланту.

«Нуууу ти себе опустила!!!! «, «Бридко», «Нісенітниця повна! Якісь тупі написи нічого не змінять», «Дурість якась! Непотріб'я!», «Не оцінили!😱», «Молодець Сонечка👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏», – пишуть у мережі.

Проте знайшлися і ті, хто аргументовано відправив всіх хейтеров у ліс.

«Це ви себе опустили. Тому що навіть не знаєте, що все в рамках пристойності. І що ви робите на сторінці артистки, яку так не любите? Гріш ціна таким людям, які необґрунтовано хейтять артистів», – пише один із шанувальників зірки.

Чоловік Наташі, Сергій Глушко, більше відомий як стриптизер Тарзан, ніяк не відреагував на нападки на дружину.

Насправді пісня «Давай гуляй» про те, як дівчина відшиває надокучливого прихильника і каже, що до шлюбу «ні-ні». Тим не менш, знайшлися немало тих, хто переплутав безіменний палець із середнім, не забарившись висловити своє обурення.

