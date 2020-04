Российская певица Наташа Королева похвасталась в сети творчеством своей племянницы, однако реакция публики оказалась весьма наоднозначной

Недавно артистка, которая родилась и выросла в Киеве, представила аудиоверсию песни «Давай гуляй», которую она исполнила на украинском языке, передает Politeka.net.

Позже в своем Instagram артистка показала рисунок, который ее племянница София по просьбе звезды разработала для лимитированной коллекции летних футболок «Давай Гуляй».

«Тhank you my baby, you are talented !!! I believe you have a great future!!! Love .....💋!», – отметила она в подписи к картинке.

На рисунке – женская рука с выставленным безымянным пальцем, на котором красуется знак «Въезд запрещен».

Однако не все с юмором оценили творчество племянницы певицы, набросившись с критикой, в которой были, правда, и голоса в поддержку таланта.

«Нуууу ты себя опустила!!!! «, «Мерзко», «Чушь полная! Какие-то тупые надписи ничего не изменят», «Глупость какая-то! Непотребье!», «Не оценили!😱», «Молодец Сонечка👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏», – пишут в сети.

Однако нашлись и те, кто аргументировано отправил всех хейтеров в лес.

«Это вы себя опустили. Потому что даже не знаете, что всё в рамках приличия. И что вы делаете на странице артистки, которую так не любите? Грош цена таким людям, которые необоснованно хейтят артистов», – пишет один из поклонников звезды.

Супруг Наташи, Сергей Глушко, больше известный как стриптизер Тарзан, никак не отреагировал на нападки на жену.

На самом деле песня «Давай гуляй» о том, как девушка отшивает надоедливого поклонника и говорит, что до брака «ни-ни». Тем не менее, нашлись немало тех, кто перепутал безымянный палец со средним, не замедлив высказать свое возмущение.

