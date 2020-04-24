Известную певицу Наташу Королеву раскритиковали в сети за новую песню, которую та исполнила на украинском языке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эту песню я посвящаю всем моим землячкам !!! Яскравим, талановитим ,життєрадісним Україночкам!!! Дівчата нас життя розкидало по світу бо з нами світ яскравіше», - говорится в сообщении.

Уточним, что песню Королевой оценили не все. Россияне принялись активно критиковать ее за украинский язык. Именно на нем была исполнена песня.

«Точно ,давай гуляй народ как рванина без денег ,без работы ,без будущего.Ууха пир во время произвола ,зато у многих как в сказке .Е хо», «Так если любите Украину жожет там и жить надо», «вали на свою Украину, давай давай!», «Так гуляй на свою родину, чего сидишь в Крекшино?», «езжай обратно. И своего забери» - пишут они.

До этого мы писали, что певица с украинскими корнями Наташа Королева возмутилась запрету на посещение Украины. Она сравнила такое отношение к ней с репрессиями.

«Никогда бы я в это не поверила, если бы не ощутила на себе. Самое тяжелое, когда тебя отрывают от твоих корней. Когда не дают приехать в те места силы, места энергетики, где ты родился. Ты это понимаешь, когда тебя лишают этой возможности… Я даже в страшном сне не могла представить, что со мной может такое случиться, что меня могут, скажем так, репрессировать», — рассказала она.

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