Известную певицу Наташу Королеву раскритиковали в сети за новую песню, которую та исполнила на украинском языке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эту песню я посвящаю всем моим землячкам !!! Яскравим, талановитим ,життєрадісним Україночкам!!! Дівчата нас життя розкидало по світу бо з нами світ яскравіше», - говорится в сообщении.

Уточним, что песню Королевой оценили не все. Россияне принялись активно критиковать ее за украинский язык. Именно на нем была исполнена песня.

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Эту песню я посвящаю всем моим землячкам !!! Яскравим, талановитим ,життєрадісним Україночкам!!! Дівчата нас життя розкидало по світу бо з нами світ яскравіше !!! @allakrutaya @reginatodorenko @kamenskux @podkopayeva_official @lobodaofficial @inamikhaylova @russya_music @bilyk_iryna @yulianna_prague @svetik_morozova @maya_serikova @maruvofficial @marinochkanarinskaya @lolitamilyavskaya @avarum @olllyvento @polyakovamusic @ludaporyvai @miraduma @tatianamelnikofficial @nastyavinik @tpovaliyofficial В этот сложный период самоизоляции всем терпения и позитива !!! Скоро будем гулять и зажигать !!! Держимся!!! #давайгуляй #наташакоролева #хит #весна #карантин #сижудома #любовь

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«Точно ,давай гуляй народ как рванина без денег ,без работы ,без будущего.Ууха пир во время произвола ,зато у многих как в сказке .Е хо», «Так если любите Украину жожет там и жить надо», «вали на свою Украину, давай давай!», «Так гуляй на свою родину, чего сидишь в Крекшино?», «езжай обратно. И своего забери» - пишут они.

До этого мы писали, что певица с украинскими корнями Наташа Королева возмутилась запрету на посещение Украины. Она сравнила такое отношение к ней с репрессиями.

«Никогда бы я в это не поверила, если бы не ощутила на себе. Самое тяжелое, когда тебя отрывают от твоих корней. Когда не дают приехать в те места силы, места энергетики, где ты родился. Ты это понимаешь, когда тебя лишают этой возможности… Я даже в страшном сне не могла представить, что со мной может такое случиться, что меня могут, скажем так,  репрессировать», — рассказала она.

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