View this post on Instagram

Эту песню я посвящаю всем моим землячкам !!! Яскравим, талановитим ,життєрадісним Україночкам!!! Дівчата нас життя розкидало по світу бо з нами світ яскравіше !!! @allakrutaya @reginatodorenko @kamenskux @podkopayeva_official @lobodaofficial @inamikhaylova @russya_music @bilyk_iryna @yulianna_prague @svetik_morozova @maya_serikova @maruvofficial @marinochkanarinskaya @lolitamilyavskaya @avarum @olllyvento @polyakovamusic @ludaporyvai @miraduma @tatianamelnikofficial @nastyavinik @tpovaliyofficial В этот сложный период самоизоляции всем терпения и позитива !!! Скоро будем гулять и зажигать !!! Держимся!!! #давайгуляй #наташакоролева #хит #весна #карантин #сижудома #любовь