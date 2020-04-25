Українська актриса Катерина Нікітіна, зірка «Квартал 95», похвалилася ідеальною фігурою і змусила шанувальників поламати голову

На своїй сторінці в Instagram 22-річна красуня з «Жіночого кварталу» опублікувала два однакових знімки, попросивши фанатів знайти три відмінності між ними.

Дівчина позує в короткому спортивному топі, демонструючи всім ідеальний прес і підтягнуту фігуру, її розкуйовджене волосся по плечах. Вона всміхається, показуючи мову і примруживши одне око.

Катерина підкреслила, що відмінності мінімальні, але вони є, і шанувальники взялися уважно вивчати знімки. Зазначимо, що особливо старанні зуміли знайти всі три, написавши в коментарях про свої спостереження.

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«Родимка, плита і пасмо волосся/сережка кільцем на рівні правої (на картинці) щоки», «На плиті немає помарок», «Занадто просто... Родимка , кухонна шафка і чорні крапки на газовій плиті», – пишуть користувачі.

Мало хто знає, що Катя родом з Кременчука. Її мама викладає в університеті, а батько – зварювальник. Дівчина навчається спеціальності «інженер комп'ютерних систем».

До роботи у «Кварталі» вона була учасницею «Ліги сміху».

За словами Нікітіної, заробляти вона почала з 17 років, викладаючи дітям танці.

Раніше ми розповідали, що актриса показала незвичайне домашнє відео, на якому вона оригінальним способом місить тісто.

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😂😂😂😂😂😂😂 Слишком #хоумвидео 😂 До конца!!! Мои песни и танцы для теста!🌪 Паски будут супер❤️😅 ____________________________________ Я настоящая🙄🙈 ____________________________________ Всем хорошего настроения, и веселой Пасхи 🐣 _____________________________________ #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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На кадрах Катя в чорних лосинах і майці кумедно стрибає над мискою під музичний супровід. При цьому в підписі дівчина запевняє, що збирається пекти паски.

«Занадто #хоумвідео 😂

До кінця!!! Мої пісні і танці для тесту!🌪

Паски будуть супер❤️😅», - підписала кадри Нікітіна.

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