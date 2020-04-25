Особливо віддані фанати відразу розгадали, що до чого

Українська актриса Катерина Нікітіна, зірка «Квартал 95», похвалилася ідеальною фігурою і змусила шанувальників поламати голову

На своїй сторінці в Instagram 22-річна красуня з «Жіночого кварталу» опублікувала два однакових знімки, попросивши фанатів знайти три відмінності між ними.

Дівчина позує в короткому спортивному топі, демонструючи всім ідеальний прес і підтягнуту фігуру, її розкуйовджене волосся по плечах. Вона всміхається, показуючи мову і примруживши одне око.

Катерина підкреслила, що відмінності мінімальні, але вони є, і шанувальники взялися уважно вивчати знімки. Зазначимо, що особливо старанні зуміли знайти всі три, написавши в коментарях про свої спостереження.

«Родимка, плита і пасмо волосся/сережка кільцем на рівні правої (на картинці) щоки», «На плиті немає помарок», «Занадто просто... Родимка , кухонна шафка і чорні крапки на газовій плиті», – пишуть користувачі.

Мало хто знає, що Катя родом з Кременчука. Її мама викладає в університеті, а батько – зварювальник. Дівчина навчається спеціальності «інженер комп'ютерних систем».

До роботи у «Кварталі» вона була учасницею «Ліги сміху».

За словами Нікітіної, заробляти вона почала з 17 років, викладаючи дітям танці.

Раніше ми розповідали, що актриса показала незвичайне домашнє відео, на якому вона оригінальним способом місить тісто.

На кадрах Катя в чорних лосинах і майці кумедно стрибає над мискою під музичний супровід. При цьому в підписі дівчина запевняє, що збирається пекти паски.

«Занадто #хоумвідео 😂

До кінця!!! Мої пісні і танці для тесту!🌪

Паски будуть супер❤️😅», - підписала кадри Нікітіна.

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