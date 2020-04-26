Тіна Кароль та Дан Балан продемонстрували свої почуття на очах у мільйонів глядачів

Як повідомляє Politeka.net, Тіни Кароль і Дану Балану, зірковим тренерам Голосу країни-10, вже давно приписують роман, який може перерости навіть у весілля. Так, з ефіру в ефір артисти все більш сміливо фліртують і обмінюються багатозначними вглядами. А Дан без утоми робить витончені компліменти української поп-діві.

На офіційній сторінці Голосу в Instagram показали ролик, на якому зіркова парочка з ніжністю дивляться один одному у вічі, а також обіймаються. На їх губах грає легка посмішка.

Кадри були зібрані з різних ефірів Голосу країни, тому користувачі мережі мають можливість подивитися, як розвивалися відносини Тіни і Дана. Пристрасті розпалилися ще під час першого ефіру сліпих прослуховувань. Тоді Тіна весь випуск дражнила Балана, а той періодично кидав на неї то закохані, то ревниві погляди.

Показані на відео також моменти, коли Дан ніжно обіймав Тіну, то між ними зав'язувався емоційний спір з натяком на флірт, спокусливі танці, ласкаві дотики і посмішки, буквально відчувається любов.

"Залишай ❤, якщо вже не можеш дочекатися дуету Дана Балана і Тіни Кароль у суперфіналі шоу", - підписана під відео.

Користувачі мережі розжалобили кадрами, і розсипалися в компліментах Тіні і Дану. А також зазначили, що з нетерпінням чекають їх дуету.

"Намагаюся дожити до завтра, зворотний відлік почався🙈😍", "Все вистачить 😂 я більше не можу! Як дожити до завтра?😂", "Про їх любові треба зняти повний метр,відповідаю", "Дивлячись на них сам пропитываешься любов'ю... 😻❤️", "сильно-сильно чекаємо😍", "Ой як мене розірве❤️🔥", "Оуууу май гад🥺🥺❤️❤️❤️😂", "Любов та енергія відчувається через екран, нарешті доля звела їх 😻".

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає: рідкісні фото.

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