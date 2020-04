View this post on Instagram

Залишай ❤, якщо вже не можеш дочекатися дуету Дана Балана і Тіни Кароль у суперфіналі шоу #голоскраїни10 Нова пісня, нові емоції, нові почуття. Тренери готують для тебе особливий сюрприз. Будь разом з Голосом країни вже завтра о 21:00 на 1+1 😍 #голоскраїни #битваепохи @tina_karol @danbalan