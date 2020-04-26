Відома телеведуча Регіна Тодоренко оскандалилася в мережі під час прямого ефіру з чоловіком, Владом Топаловим
Людей дуже обурили слова подружжя про домашнє насильство, пише Рoliteka.net. Зокрема Регіна Тодоренко сказала наступне: «А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?».
Користувачі мережі стали писати подружжю коментарі, наполягаючи, що вони не праві і навіть переходили на образи.
У відповідь Регіна записала відео, на якому повідомила, що неправильно висловилася. А кілька годин тому зробила черговий пост, в якому вибачилася.
"Я хочу ще раз вибачитися за своє грубе, огидне висловлювання. Я проти домашнього насильства проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як «заслужити насильство», - написала Тодоренко.
Тіну Кароль і Дана Балана спіймали на гарячому, парочка влаштувалася на підлозі: «Мілашки»
Шестирічний син Галкіна і Пугачової вразив недитячим вчинком: "Я ні про що не шкодую..."
Ратаковськи, Кардашьян та Ріанна вразили пишними формами в прозорій білизні: "Заздріть"
Гроші українців під загрозою, набуває чинності новий закон: "Вже з 28 квітня зміниться..."
Зірка вирішила донести свою думку про те, що в руках жертви зупинити насильство і взагалі не давати йому можливості статися.
"Так, я оступилася і помилилася!!!! Але я вдячна своєму дурному язику, що стала тригером, який допоміг десяткам тисяч жінок висловитися", - написала Регіна.
Далі зірка подякувала людям за те, що вони написали свої мерзенні історії про насильство і додала, що навіть не підозрювала про це "в силу своєї необізнаності і неосвіченості".
"Тепер мой майданчик в Instagram стане домівкою для тих, хто готовий говорити про домашнє насильство і більше не буде мовчати! До вчорашнього моменту я не розуміла масштаб проблеми домашнього насильства", - повідомила телеведуча.
Також Тодоренко зазначила, що за добу отримала тисячі історій реальних жінок, після чого зв'язалася з представниками фондів (Центр «Насильству.ні», Центр допомоги пережили сексуальне насильство «Сестри», Кризовий Центр для Жінок, «ТынеОдна»), що підтримують жінок. Таким чином зірка планує донести спільними усилями цю проблему до суспільства і намагатися викорінити її.
"Жінці в такій ситуації потрібна допомога, а не порада дівчини з ОБКЛАДИНКИ!!! Прошу вибачити мене, якщо таке можна пробачити. 🙏🏻 Дякую", - написала телеведуча.
Користувачі мережі не змогли залишити свої коментарів, адже Регіна пішла на крайність і закрила їх. Однак близько 400 осіб тисяч поставили лайки, серед них співачки Світлана Лобода, Надя Дорофєєва, Валерія і навіть можна було помітити відмітку "Подобається" від травесті-діви Монро. Таким чином, зірки підтримали Регіну.
Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження
А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку
Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак