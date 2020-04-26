Відома телеведуча Регіна Тодоренко оскандалилася в мережі під час прямого ефіру з чоловіком, Владом Топаловим

Людей дуже обурили слова подружжя про домашнє насильство, пише Рoliteka.net. Зокрема Регіна Тодоренко сказала наступне: «А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?».

Користувачі мережі стали писати подружжю коментарі, наполягаючи, що вони не праві і навіть переходили на образи.

У відповідь Регіна записала відео, на якому повідомила, що неправильно висловилася. А кілька годин тому зробила черговий пост, в якому вибачилася.

"Я хочу ще раз вибачитися за своє грубе, огидне висловлювання. Я проти домашнього насильства проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як «заслужити насильство», - написала Тодоренко.

Зірка вирішила донести свою думку про те, що в руках жертви зупинити насильство і взагалі не давати йому можливості статися.

"Так, я оступилася і помилилася!!!! Але я вдячна своєму дурному язику, що стала тригером, який допоміг десяткам тисяч жінок висловитися", - написала Регіна.

Далі зірка подякувала людям за те, що вони написали свої мерзенні історії про насильство і додала, що навіть не підозрювала про це "в силу своєї необізнаності і неосвіченості".

"Тепер мой майданчик в Instagram стане домівкою для тих, хто готовий говорити про домашнє насильство і більше не буде мовчати! До вчорашнього моменту я не розуміла масштаб проблеми домашнього насильства", - повідомила телеведуча.

Також Тодоренко зазначила, що за добу отримала тисячі історій реальних жінок, після чого зв'язалася з представниками фондів (Центр «Насильству.ні», Центр допомоги пережили сексуальне насильство «Сестри», Кризовий Центр для Жінок, «ТынеОдна»), що підтримують жінок. Таким чином зірка планує донести спільними усилями цю проблему до суспільства і намагатися викорінити її.

"Жінці в такій ситуації потрібна допомога, а не порада дівчини з ОБКЛАДИНКИ!!! Прошу вибачити мене, якщо таке можна пробачити. 🙏🏻 Дякую", - написала телеведуча.

Користувачі мережі не змогли залишити свої коментарів, адже Регіна пішла на крайність і закрила їх. Однак близько 400 осіб тисяч поставили лайки, серед них співачки Світлана Лобода, Надя Дорофєєва, Валерія і навіть можна було помітити відмітку "Подобається" від травесті-діви Монро. Таким чином, зірки підтримали Регіну.

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