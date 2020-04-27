34-річна актриса Єлизавета Боярська, донька радянського артиста Михайла Боярського, порадувала шанувальників новим постом

Зірка з'явилася в ніжному образі, передає Politeka.net. Боярська розпустила хвилясте волосся. Вона злегка нахилила голову вбік, посміхнулася і подивилася в камеру.

На зірці був светр з дірками, який здавався рваним.

В пості актриса написала про те, як люди будуть себе вести після закінчення карантину.

"Цікаво, коли все закінчиться, ми будемо цілуватися при зустрічі, потискати руки? Пропаде звичка маніакально мити руки? Я відчуваю, що у мене вона не піде, це стало вже якоюсь невід'ємною частиною існування. Так само як не чіпати обличчя руками, чхати в лікоть і тримати дистанцію. Як швидко ми пристосовуємося до всього. Хоча знаю, що всі ці умовності порушить, - сцена! Там вже буде не до цього. Сумую!", - написала Єлизавета.

За сім годин пост зібрав близько 30 тисяч лайків та багато коментарів.

"Дуже красива фотографія!!!", "живу в лісі, ніяких таких звичок немає і бути не може, ми поза всією нав'язаної паніки. Ми вільні! 😘звільняйтеся🙆🌠 від забобонів-ви вільні 💕", "Ми 30 років жили і обіймалися, навряд чи півроку дотримання дистанції докорінно змінить наші звички", "Раніше не мили руки?😀", "Мені здається, кожен про це замислюється. Особливо актори. Як грати на сцені дотримуючись дистанцію? 😅а глядача в залі як розсаджувати? Як працювати з гримерами, костюмерами? 🙈", "Я перестала боятися вірусу 😊 і параноїти, протираючи кожен раз руки антисептиком, чого і всім бажаю! Обніматися точно буду 🤗", "Яка ви красива", - написали користувачі мережі.

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