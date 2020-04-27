Зірка багато років не могла видавити з себе слово

Голлівудська зірка 51-річна Дженніфер Еністон довгий час не могла знайти спільну мову з батьком

Пройшли роки роботи над собою з фахівцями, щоб зірка нарешті вилікувала старі травми, пише Рoliteka.net.

Відомо, що батько Дженніфер, Джон, кинув сім'ю після 11 років шлюбу, коли його дочці було дев'ять років.

"Повернулася, а його немає", - майбутня актриса дізналася про те, що батько зрадив рідних, коли повернулася після святкування дня народження друзів.

Лише через рік чоловік знову з'явився в житті дочки, покликавши її в кіно. Однак Джен довгі роки не розмовляла з батьком.

На даний момент, на тлі світової кризи і пандемії, актриса зрозуміла, що життя коротке і вирішила не витрачати її на образи.

Зараз зірка серіалу "Друзі" намагається зробити стосунки з батьками теплими. За словами інсайдера The Mail on Sunday, артистка нарешті пробачила батька. Еністон дзвонить родичу кожен день.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон і Бред Пітт, прозустрічалися майже рік, перш ніж у них дійшла справа до інтимної близькості.

Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ з посиланням на близьке оточення акторів. За словами джерела, перший секс між Еністон і Піттом стався через дев'ять місяців відносин.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Еністон прокоментувала інцидент з обіймами з Бредом Піттом на SAG Awards в січні.

Відомо, що кадри, де колишній чоловік Анджеліни Джолі буквально схопив Еністон за руку, щоб вона не йшла, розлетілися по таблоїдам як гарячі пиріжки.

В короткому інтерв'ю вона зізналася, що відчуває, одержуючи таку підтримку від екс-чоловіка.

"Це просто дуже весела ніч для того, щоб відсвяткувати, підбадьорити один одного і продовжити працювати", - сказала Джен.

Нагадаємо, Politeka писала про те, що Пітт засвітився в компанії розкішної брюнетки: Еністон і Джолі пасуть задніх

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