Звезда много лет не могла выдавить из себя слово

Голливудская звезда 51-летняя Дженнифер Энистон долгое время не могла найти общий язык с отцом

Прошли годы работы над собой со специалистами, чтобы звезда наконец излечила старые травмы, пишет Рoliteka.net.

Известно, что отец Дженнифер, Джон, бросил семью после 11 лет брака, когда его дочери было девять лет.

"Вернулась, а его нет", - будущая актриса узнала о том, что отец предал родных, когда вернулась после празднования дня рождения друзей.

Лишь спустя год мужчина снова появился в жизни дочери, позвав ее в кино. Однако Джен долгие годы не разговаривала с отцом.

На данный момент, на фоне мирового кризиса и пандемии, актриса поняла, что жизнь коротка и решила не тратить ее на обиды.

Сейчас звезда сериала "Друзья" старается сделать отношения с родителями теплыми. По словам инсайдера The Mail on Sunday, артистка наконец простила отца. Энистон теперь звонит родственнику каждый день.

Напомним, Дженнифер Энистон и Брэд Питт, провстречались почти год, прежде чем у них дошло дело до интимной близости.

Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на близкое окружение актеров. По словам источника, первый секс между Энистон и Питтом произошел спустя девять месяцев отношений.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон прокомментировала инцидент с объятиями с Брэдом Питтом на SAG Awards в январе.

Известно, что кадры, где бывший муж Анджелины Джоли буквально схватил Энистон за руку, чтобы она не уходила, разлетелись по таблоидам как горячие пирожки.

В коротком интервью она призналась, что чувствует, получая такую поддержку от экс-супруга.

"Это просто очень веселая ночь для того, чтобы отпраздновать, подбодрить друг друга и продолжить работать", - сказала Джен.

Напомним, Politeka писала о том, что Питт засветился в компании роскошной брюнетки: Энистон и Джоли пасут задних

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