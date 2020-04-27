Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка KAZKA, показала незвичайний образ

На кадрах Олександра лежить в кольорах і руками взялася за голову. Можна побачити частково майку або щось подібне на Зарицької. Волосся у співачки були зібрані тому. Короткий ролик вийшов досить ніжним і милим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені так мало свободи зараз, хочеться зірватися і поїхати кудись далеко. А чого тобі так мало", - написала Зарицька під роликом.

Фанати подивилися відео більше двох тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Танців з друзями під колонку десь у Київському метро", "Коли буде інформація щодо концертного туру? Що з квитками робити?", "Музичних музикантів. І гучних прогулков з друзьяими", "Свободи, спілкування, прогулянок і поїздок", "Неймовірна", "Вільного життя".

Раніше ми повідомляли, що 27-річна українська співачка Олександра Зарицька, вокалістка групи KAZKA, спокусила стильним кадром з дівчатами.

цього разу зірка поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому з'явилася в незвичайному образі разом з кількома дівчатами - колегами в латексі і таких же рукавичках. Артистка з'явилася в стильному образі, однак на наступних кадрах зірка здивувала домашніми нарядами під час спілкування з колегами.

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