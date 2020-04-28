Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова влаштувала з Лесею Нікітюк незвичайний вечір змагань

Після того, як був введений карантин, зірка вирішила залишитися разом з родиною в заміському будинку, звідки активно влаштовує прямі ефіри на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Цього разу зірка вирішила провести вечір в компанії колеги - телеведучої Лесі Никитюк. Артистки влаштували собі гру в "правда або дія", завдяки чому шанувальники зірок дізналися багато цікавого, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз співачка влаштувала з Лесею Нікітюк бурхливий вечір з каверзними питаннями. У ролику можна почути, як Оля згадала свої пікантні і незручні ситуації з життя:

«Одного разу я колготки ззаду заправила спідницю. І їхала так в музичну школу через все місто на трьох тролейбусах, і не один чоловік не сказав. Всі дивилися! Дві години я їхала по місту в такому от вигляді. І вже потім якась дівчина мені сказала про спідниці. І коли я зрозуміла, мені було так соромно», - зі сміхом розповіла Оля.

Також вона зазначила, що на одному зі своїх концертів не обійшлося без такого-собі конфузу:

"Є такі зали, де просто неможливо виступати, там ще немає туалетів нормальних. Це був саме той випадок. Смердючий туалет я тоді йти не захотіла. Зазвичай на сцені у тебе адреналін і все з потом виходить – нічого не хочеться. І тут, на якийсь шостий пісні і я розумію – якщо зараз не сходжу в туалет, станеться непоправне. А у мене ж ці переодягання постійні, а гримерки немає - за шторою переодеваешься, поряд ходять працівники сцени. Принесли відро. Тут я роблю свої справи, тут мені знімають верх, ліфчик міняють, тут якийсь дядько проходить повз. Я стою по пояс голий і роблю свої справи. Ти розумієш, який жах цієї ситуації? В такому запалі ніякого сорому нема, ні про що не думаєш", - зізналася Полякова у вельми незвичайному випадку під час концерту.

До цього зірка з донькою вирішила позайматися самостійно, періодично включаючи прямий ефір людей, які тренуються разом з Олею.

У ході ефіру Оля дуже детально розповіла, як правильно виконувати ту чи іншу вправу. Тому комплекс можна сміливо повторити вдома. Для наочності зірка навіть потренувалася з пляшками, попросивши дочка, принести пляшки поважче.

Схоже, українська співачка намагається всіляко урізноманітнити свої тренування. Маша також повторює за мамою, тому тренується разом з нею, незважаючи на те, що дається їй це схоже дуже нелегко.

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість

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