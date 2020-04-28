Російська виконавцям Анна Семенович вразила значними обсягами в пікантному вбранні



Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Більше всього на світі я не люблю дешеві понти! Я відразу бачу в людину, дику слабкість і комплекси, коли він починає розповідати , ой я був там чи сям , ой у мене є те, чи он те. Мені прям стає смішно і сумно одночасно , тому що таких людей дуже багато, на жаль . Сумно не від того, що вони мають багато, а сумно від того , що вони над собою не працюють», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Семенович говорить про загиблу подрузі – главреді «Російського радіо» Юлії Ларіонової.

Знімок зірка супроводжувала фотографією, зробленою в яскравому рожевому платті, яке оголює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Чарівна, як завжди», «хороша, чертовка», «вогонь», «Аня ви як завжди шикарно виглядаєте», «шикарна», «ось це сильно», «Ганна – просто бомба», - пишуть вони.

До цього ми писали, що російська актриса та співачка Анна Семенович показала, як стежить за своєю фігурою під час карантину.

На відео Анна Семенович займається спортом на біговій доріжці. Вона нагадала, що в минулому спортсменка, а тому вирішила не запускати себе на самоізоляції.

"фізкультпривіт Усім. Багато говорили, коли я купувала доріжку, що я не буду на ній займатися вдома... що це буде вішалка для речей. Я, все таки, спортсменка в минулому", - заявила вона.

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.

Також Politeka писала, що Анна Семенович потрясла "диньками" на біговій доріжці: "Тільки не зупиняйся".