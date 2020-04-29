Скандально відомий російський актор Іван Охлобистін, який відкрито підтримав військову агресію проти України, без користі проводить час на карантині

Про це пише Politeka.net.

Судячи по свіжому відео, Іван Охлобистін сильно "розпух" на самоізоляції.

Відповідні кадри затятий ненависник України опублікував у своєму мікроблозі Instagram.

На кадрах можна побачити, як розпухлий на карантині Іван Охлобистін з допомогою гантелей намагається хоч якось позбавитися від зайвої ваги.

"Розіжрався за карантин, тепер кефір і гантелі, благо до 15 травня цю красу продовжили", - підписав він опублікований відеоролик.

"Як розіжрався, а піст?", "Приблизно так я російського священика і представляв", "Піст був, а ви обіжрались. Ось і віруюча людина. Як так?", "На руках змагайтесь зі мною?" "Пупок качай", "Мужик, я з тебе охрініваю", "Краса страшна сила", "Гладіатор...", "Батюшка, що з вами?", "Гантелі можна кинути і залишити кефір", "Продовжили попливли", - висміяли його користувачі комментариях.

Нагадаємо, що Івану Охлобистіну заборонено в'їзд в Україну, оскільки він неодноразово бував на окупованих територіях Донбасу та висловлювався на підтримку російсько-терористичних військ "Л/ДНР".

Також раніше відвертий украиноненавистник Охлобистін заявив, що терпіння Росії по відношенню до України може лопнути.

"Ми завжди вважали українців братнім народом. Прощали їм дурну жадібність з хутірською хитрістю щодо нас, зданий німцям за 5 хвилин Київ і тисячі інших прикрих, але не критичних дрібниць. Чого тільки не трапляється в великій сім'ї. Але всьому є межа", - заявляв одіозний актор.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.