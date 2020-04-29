Відома телеведуча Ольга Бузова, зірка "Дому-2", показала себе в незвичайному образі

На фото Бузова позувала у чорній шкірянці, сидячи в машині. На Ользі був яскравий макіяж, але це не головне, адже зірка показала себе - блондинкою. Як можна зрозуміти, це старе фото з 2016 року. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Травень. 2016 рік. #ясоздаютренды. Пам'ятаєте мене такий?", - написала Бузова.

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків, серед яких була і Христина Асмус, а також написали кілька коментарів:

"Айй,яка гарна", "Можна дивитися вічно", "А що, дуже не погано", "Так то краще ніж з кострюлей на голові", "Очеоь мило", "Про зачіска зараз майже така ж", "Дуже личить вам блонд".

Раніше ми повідомляли, що Ольга Бузова здивувала відвертим знімком.

Так, Ольга постала в зеленому міні-плаття і високих чорних чобітках. Співачка сіла на сходинки в нескромно позі. При цьому Бузова натягнула спідницю, як могла, між розставлених ніг, щоб прикрити найінтимніше. Артистка грайливо дивилася в камеру, злегка відкривши рот.

Повідомлялося, що епатажна Ольга Бузова вирішила повторити за телеведучої Анастасією Ивлеевой.

Так, кілька днів тому Ивлеева станцювала під пісню Cream Soda & Хліб "Плачу на техно".

А приблизно годину тому Ольга Бузова вирішила повторити танці під цей хіт. Зірка танцювала в блискучому топі і смугастих штанях-кльош. Голову прикрашала діадема.

Нагадаємо, Бузова в непристойній позі посвітила грудьми у розстебнутому топі

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