Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала формы в коже

На фото Мейхер показала себя в кожанной юбке и топе, дополнив образ босоножками на большом каблуке. Певица подняла руки вверх и улыбалась на камеру, а на втором фото показала, как выглядит пятая точка в коже. Надежда стояла возле окна, которое наполнило фотографии светом и придало им особой нежности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 200 лайков и написали несколько комментариев, в которых отметили красоту певицы.

Сообщалось, что Надя Мейхер-Грановская показала роскошные формы в платье с вырезом.

Так, певица позирует в пикантном платье с вырезом, демонстративно нагнувшись и показав на камеру, чем ее наградила природа. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, красота», «Какая красивая!!!», «Какая жизнерадостная фотография», «роскошное тело», - пишут они.

Сообщалось, что Надежда Мейхер-Грановская поделилась фотографией с отдыха.

Мейхер сделала селфи, на котором видно, что артистка совсем исхудала и выглядит очень болезненно. Судя по геопозиции, артистка находится в Волочиске Хмельницкой области. Как известно, Мейхер родилась в селе Збручовка, Волочисского района. Вероятно, на Пасху Мейхер решила поехать к своим родственникам.

«У каждого из нас на свете есть места,

Куда приходим мы на миг уединиться», - подписала Мейхер пост строчками из песни Игоря Талькова.

Напомним, горячая Мейхер залезла в ванну и показала, чем покоряет мужчин

А еще Politeka писала, что Мейхер в наряде с вырезом сверкнула пышными изгибами

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Мейхер показала, что спрятала в обтягивающем топе



