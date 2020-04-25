Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый образ

На фото Мейхер позировала в темно-горчичном платье с огромным декольте. Образ Надежда дополнила черными босоножками на большом каблуке. Певица лежала в ванной и закрыла глаза от удовольствия. На фото легко можно оценить формы звезды, ведь декольте в платье впечатляющих размеров. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили полторы сотни лайков и написали несколько комментариев, в которых смайликами показали, как им нравится новый образ Мейхер.

Ранее мы сообщали, что певица Надежда Мейхер, которая входила в группу «ВИА Гра», показала роскошное тело в пикантном наряде.

«Потрясающая женственность и грация», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Мейхер позирует в платье с глубоким декольте, выставив напоказ роскошные формы. При этом на голове у певицы красуется вуаль, а сами фотографии сделаны в черно-белом стиле.

Сообщалось, что 37-летняя украинская певица и телеведущая Надежда Мейхер-Грановская, бывшая участница группы "ВИА Гра", удивила естественной красотой.

Артистка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычно простом образе, отбросив лишнюю эпатажность и попытки выделиться. На певице вязаный шерстяной свитер желтого цвета и черно-красное пальто, шею украшают цепочки с кулонами. Слегка растрепанная и ненакрашенная Надежда улыбается на селфи.

Напомним, соблазнительная Мейхер показала, что спрятала в обтягивающем топе

А еще Politeka писала, что бесстыжая экс-ВИА ГРА Надежда Мейхер задрала ногу и засветила лишнее на камеру

Также Politeka сообщала, что похудевшая Надежда Мейхер сразила наповал внешностью без макияжа в обычной жизни



