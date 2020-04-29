Емілі з'явилася в двох спекотних образах на нових фото

Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала ідеальну фігуру відразу в двох спекотних образах

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця любить дивувати мережу своїми сміливими нарядами, незвичайними кадрами з фотосесій і намагається підігрівати інтригу до власної персони завдяки рекламі одягу або білизни. При цьому на фан акаунтах зірки багато кадри з'являються раніше, ніж у самому профілі знаменитості в Instagram, повідомляє Politeka.net.

В цей раз в соціальній мережі з'явилося два нових кадру моделі в жарких образах.

На першому дівчина без макіяжу і з солом'яним капелюшком на голові позувала у літнього будиночку на пляжі. Дівчина продемонструвала фігурою в білизні і коротенькому топі, який зав'язала під грудьми.

На другому кадрі знаменитість позує в темно-фіолетовій сукні зі шкіри з незвичайним дизайном без бретелей. Дівчина підкреслила свої скули вдалим макіяжем, а волосся поклала в акуратну зачіску без зайвих прикрас – Емілі вкрай не любить укладати волосся заради кадрів, адже це їх псує. Сама дівчина зазначає, що не буде ризикувати власною красою заради пари кадрів для глянцю, тому найчастіше з'являється на знімках із звичайними розпущеним волоссям.

Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса Емілі Ратаковски вразила красою в спокусливому сукню.

В групі користувачі мережі опублікували чорно-білий знімок, на якому чарівна знаменитість позує в легкій сукні з квітковим принтом.

Плаття мало вигляд спокусливого, завдяки відкритій спині можна було помітити всі ідеальні рельєфи красуні. Ратаковски тримала в руці хустку, який розвивався за вітром. Доповнили образ моделі блискучі сережки у вухах.

Повідомлялося, що знаменита фотомодель і бізнесвумен Емілі Ратаковски роздяглася заради пікантного кадру.

Заради цього на фото красуня позувала у ванній. На задньому плані можна помітити раковину, рушник і вішалку з білим халатом, який Ратаковски вирішила не надягати.

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