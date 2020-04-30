Відома телеведуча Ольга Бузова засвітилася разом із Філіпом Кіркоровим

На фото Ольга позувала в сукні тілесного кольору, на якому можна побачити безліч стразів. Видно, що фото старе, так як Бузова була з чорними довгими волоссям. Поруч стояв Кіркоров у піджаку, штанях і футболці, тримаючи дружину за руку. Філіп доповнив образ стильними окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мій друг, мій Король, мій Філіп! Я щаслива, що можу мати можливість особисто завжди тобі казати, як я тебе люблю, ціную і поважаю. Ти феномен, ти легенда, ти той на кого потрібно рівнятися. Обожнюю ці наші годинні розмови по телефону і голосові в ВотСап. Спасибі тобі за всю ту підтримку та любов, яку ти даруєш! І спасибі за другу частину альбому “Романи”. Я вже слухаю і танцюю! Люблю", - написала Ольга.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали безліч коментарів під фото:

"Який образ", "Ну яке фото, ну даєте", "Він давно не той, кого обожнювали наші батьки", "Оля сумую за довгим волоссям".

Повідомлялося, що відома телеведуча Ольга Бузова, зірка "Дому-2", показала себе в незвичному образі.

На фото Бузова позувала у чорній шкірянці, сидячи в машині. На Ользі був яскравий макіяж, але це не головне, адже зірка показала себе - блондинкою. Як можна зрозуміти, це старе фото з 2016 року.

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