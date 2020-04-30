Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала свої гарячі форми в прозорому вбранні

На фото Кухар була в прозорій сукні, на якому можна побачити пір'я, що і прикрили найцікавіші місця. Катерина стояла в спокусливій позі, а образ доповнила цікавим макіяжем і шикарною зачіскою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фотографією або поставити їй лайк. Все із-за того, що Кухар викинула публікацію в сторіс, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що Кухар з "Танців з зірками" в червоному платті показала, як спокушає чоловіка.

Відео починається з того, як Катерина лежить у ліжку, а далі піднімається і йде на кухню, де її чоловік приготував сніданок.

Чоловік закружляв улюблену в танці, зображуючи героїв п'єси "Ромео і Джульєтта".

"В карантин можна все, головне виглядати на всі 100%, навіть у звичайний домашній день... 🤗 ⠀ Навіть Джульєтта проводить ревізію свого гардероба і любить все розкладати по поличках!", - написала Кухар.

Повідомлялося, що відома українська балерина Катерина Кухар показала нове фото в Instagram.

На фото Катерина позує в білому халаті. Вона присіла на коліна, щоб бути на рівні з дочкою. Волосся у Кухар були розпущені. Руками вона тримала за ноги дочку. Сама дівчинка стояла з зав'язаним хвостом і білому одязі. Вона фарбувала маму помадою або чимось подібним.

Нагадаємо, чоловік Кухар з "Танців з зірками" заліз на дружину і показав, як потрібно займатися спортом

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