Колишня солістка гурту «ВІА-Гра» Міша Романова поділилася яскравим знімком топлес

Популярна співачка продовжує радувати шанувальників новими кадрами в своєму Instagram. Як повідомляє Politeka, на цей раз зірка поділилася досить відвертим домашнім знімком.

На фото Романова позує топлес, прикрившись лише обкладинкою альбому Майкла Джексона. Співачка буквально світиться від щастя, демонструючи на камеру свою ідеальну посмішку.

«Ловлю сонячні промені», - підписала фото Романова.

Під знімком тут же з'явилося безліч коментарів, в яких люди засипали зірку компліментами.

«Клас!! Forever MJ!», «І я....з балкона», «Красуня», «Світишся Машуня», «Гарна», - пишуть захоплені шанувальники.

Раніше ми писали про те, що Романова опублікувала нове фото на сторінці в Instagram.

"Як багато може сказати дівчині про її відображення в дзеркалі. Хтось побачить слабкість, а хтось жіночу силу", - зазначила вона в описі публікації.

Судячи з усього, Міша Романова поклала дзеркало на підлогу, щоб влаштувати екстравагантну селфі-сесію у себе вдома. На одному зі знімків співачка задерла ногу і поставила її в кут, поки фотографувала себе зверху. У цей момент широкий виріз чорного сукню із золотим орнаментом оголило стегно у всіх пікантні деталі.

На інших фото Міша Романова практично лежить на дзеркалі. Її волосся водоспадом опускаються вниз, створюючи ілюзію падіння.

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Як повідомляла Politeka, розпусна зірка "ВІА Гри" Міша Романова задерла ногу заради пікантне фото.

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