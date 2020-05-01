Відомий український співак Потап показав на новому фото, як змінився після схуднення
Після того, як Олексій почав активно худнути, артистові вдалося скинути більше двадцяти кілограм і артист продовжує займатися, приводячи себе в форму! Цього разу на своїй сторінці Потап вирішив показати струнке тіло на сонячному фото біля басейну, чимало здивувавши соціальну мережу Instagram яскравим виглядом, пише Рoliteka.net.
Схоже, під час карантину Потап з дружиною Настею Каменських влаштовують не тільки тренування, але і активний відпочинок, ніж радують шанувальників. В черговий раз зірка похвалився результатами успішного схуднення, нагадаємо всім знаменитого актора.
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Так, Олексій показав стильний кадр, на якому він зображений з голим торсом на тлі басейну.
"40 хвилин тренування біля басейну", - підписав кадр Потап і викликав бурхливу реакцію прихильників.
За словами користувачів мережі, артист став після схуднення схожий на голлівудського актора Брюса Вілліса «міцного горішка», про який сам колись співав в одній зі своїх пісень.
Раніше Потап вирішив відповісти в програмі «Зірковий шлях», рішення його дружини ділитися з публікою досить жаркими і навіть відвертими кадрами.
наприклад, тільки під час останньої відпустки зірка представила серію кадрів в нових бікіні і блиснула напівпрозорим костюмом на концерті:
«Якщо ми один одного любимо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я впевнений. Не в собі, в своїй любові. Тому я дозволяю їй все», – спокійно зауважив Потап в шоу.
При цьому він підкреслив, що любить фото дружини і вони викликають захоплення у фанатів. Оскільки ці фото подобаються йому, як чоловікові, він розуміє, що це викликає бурхливу реакцію і у інших.
«Я знаю, що вона дуже красива жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся щоранку. Вона навіть вранці красива», - досить мило відповів Олексій.
Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.
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