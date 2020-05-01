Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала дивний танець

У ролику Кухар лежить на ліжку, а через її плечі звисають великі неголені ноги, які вона тримала руками. Можна припустити, що вони належать чоловікові Катерини - Олександру Стоянову. У ролику балерина після цього підтанцьовували під пісню і ноги чоловіка теж брали участь. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.





Фанати поставили майже 500 лайків відео. Також вони написали кілька комменатриев в ТикТок.

Раніше ми повідомляли, що 35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук розбурхав мережа кадрами з передбачуваної коханкою Христиною.

"Неділя день ніг", - підписав кадри Володимир.

На відео він лежить на животі із закинутими на плечі "жіночими ногами" - кому належать принади - залишається загадкою, обличчя красуні, як утім, і решти тіла, не видно. Дівчина сміливо розставляє ніжки і "танцює" у такт музиці. Остапчук в цей час, активно використовуючи міміку, вдає, ніби це його ноги і це він танцює.

Повідомлялося, що відома українська балерина Катерина Кухар показала свої гарячі форми в прозорому вбранні.

На фото Кухар була в прозорій сукні, на якому можна побачити пір'я, що і прикрили найцікавіші місця. Катерина стояла в спокусливій позі, а образ доповнила цікавим макіяжем і шикарною зачіскою.

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