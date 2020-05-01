Відома українська актриса Віра Кекелія, зірка Квартал 95, показала свого первістка

На фото Кекелія стоїть в сорочці і обіймає чоловіка. Поряд був її чоловік, який в руках тримав згорток з дитиною і можна трохи побачити його голову. Пара була щасливо і фото вийшло дуже ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ми зустрілися;)

Іванко, синочку, ласкаво просимо в цей прекрасний світ!

Команда @isidaclinic , нескінченне вам дякую за турботу і за те, що так дбайливо допомогли нам зустрінеться з нашим головним дивом", - написала Віра.

Фанати поставили більше шести тисяч лайків, включаючи дружину Євгена Кошового - Ксенію. Також вони написали безліч коментарів:

"Вітаю! Нехай він буде самим коханим і щасливим", "Вітаю вас!це прекрасно!!!!", "Вітаю".

Також у коментарях привітав Кекелию майже весь склад "Жіночого кварталу". Актриси бажали всього найкращого сім'ї.

Раніше ми повідомляли, що молода українська артистка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу" похвалилася жаркими кадрами на останньому місяці вагітності.

В цей раз спокуслива зірка з'явилася в новому образі. На серії нових кадрів, представлених на сторінці в соціальній мережі Instagram, зірка з'явилася в шовковій сукні гірчичного кольору, засвітивши круглий животик. Трепетну весняну фотосесію на рожевому тлі Віра доповнила ніжним макіяжем.



