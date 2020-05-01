Відома українська актриса Віра Кекелія, зірка Квартал 95, показала свого первістка
На фото Кекелія стоїть в сорочці і обіймає чоловіка. Поряд був її чоловік, який в руках тримав згорток з дитиною і можна трохи побачити його голову. Пара була щасливо і фото вийшло дуже ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ми зустрілися;)
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Команда @isidaclinic , нескінченне вам дякую за турботу і за те, що так дбайливо допомогли нам зустрінеться з нашим головним дивом", - написала Віра.
Фанати поставили більше шести тисяч лайків, включаючи дружину Євгена Кошового - Ксенію. Також вони написали безліч коментарів:
"Вітаю! Нехай він буде самим коханим і щасливим", "Вітаю вас!це прекрасно!!!!", "Вітаю".
Також у коментарях привітав Кекелию майже весь склад "Жіночого кварталу". Актриси бажали всього найкращого сім'ї.