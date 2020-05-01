34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", сміливо блиснула перед камерою вражаючою гідністю
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій футболці з глибоким декольте (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Співачка з грайливим виразом обличчя потрясла перед камерою пружним бюстом - "як тут встояти?" Зірка поділилася з фанатами секретами догляду за волоссям. Будучи володаркою довгих шовковистих локонів, Тетяні є, що розповісти користувачам.
Дівчина пустотливо відкрила рушник на плечах, пограла плічками, а потім нанесла на голову власноруч приготовлену маску. В кінці Котова похвалилася блискучим результатом.
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"Довге, доглянуте блискуче волосся? Легко! Нам знадобляться:
🌿Імбир
🌿Алое віра
🌿Касторове масло
🌿Трохи води
Ну і власне волосся 😅 Наносимо цей склад на корені, а по довжині - масло авокадо, щоб зволожити і відновити кінчики. Склад нанесений на коріння допомагає прискорити зростання волосся, зміцнити волосся і відновити посічені кінчики. Через 1 годину змиваємо шампунем і милуємося гладеньким, здоровим волоссям 🧡🧡🧡🧡🧡", - поділилася рецептом співачка.
За годину пост зібрав понад 111 000 "лайків", а також безліч компліментів і подяк в коментарях. Правда, один з користувачів звернув увагу на брови Тетяни, вказавши їй на недолік.
"Тетяна ви природна краса🌹🌼"
"Божественна красива !!!👍😍"
"Яке шикарне волосся!😍 Дякую, Вам за такий рецепт краси для волосся!😊"
"Брів трохи багато"
"😀 Руда лисичка 🦊"
Раніше ми повідомляли, екс-ВІА Гра Котова здивувала спокусливим образом на фото в Instagram, на якому постала в білій піжамі в ліжку. Більш того, для більшого ефекту, артистка розгорнула сорочку, змушуючи тисячі фанатів затамувати подих.
Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".
Як повідомляла Politeka, Тетяна Котова засвітила пишне декольте в спальні: «Яка бажана».