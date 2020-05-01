34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", сміливо блиснула перед камерою вражаючою гідністю

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій футболці з глибоким декольте (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Співачка з грайливим виразом обличчя потрясла перед камерою пружним бюстом - "як тут встояти?" Зірка поділилася з фанатами секретами догляду за волоссям. Будучи володаркою довгих шовковистих локонів, Тетяні є, що розповісти користувачам.

Дівчина пустотливо відкрила рушник на плечах, пограла плічками, а потім нанесла на голову власноруч приготовлену маску. В кінці Котова похвалилася блискучим результатом.

"Довге, доглянуте блискуче волосся? Легко! Нам знадобляться:

🌿Імбир

🌿Алое віра

🌿Касторове масло

🌿Трохи води

Ну і власне волосся 😅 Наносимо цей склад на корені, а по довжині - масло авокадо, щоб зволожити і відновити кінчики. Склад нанесений на коріння допомагає прискорити зростання волосся, зміцнити волосся і відновити посічені кінчики. Через 1 годину змиваємо шампунем і милуємося гладеньким, здоровим волоссям 🧡🧡🧡🧡🧡", - поділилася рецептом співачка.

За годину пост зібрав понад 111 000 "лайків", а також безліч компліментів і подяк в коментарях. Правда, один з користувачів звернув увагу на брови Тетяни, вказавши їй на недолік.

"Тетяна ви природна краса🌹🌼"

"Божественна красива !!!👍😍"

"Яке шикарне волосся!😍 Дякую, Вам за такий рецепт краси для волосся!😊"

"Брів трохи багато"

"😀 Руда лисичка 🦊"

Раніше ми повідомляли, екс-ВІА Гра Котова здивувала спокусливим образом на фото в Instagram, на якому постала в білій піжамі в ліжку. Більш того, для більшого ефекту, артистка розгорнула сорочку, змушуючи тисячі фанатів затамувати подих.

Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".

Як повідомляла Politeka, Тетяна Котова засвітила пишне декольте в спальні: «Яка бажана».