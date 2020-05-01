Наталія розповіла про проблеми під час своєї роботи

Українська співачка Наталя Могилевська висловилася про те, чому працювати в шоу-бізнесі за контрактом досить важко

Так, в спеціальному інтерв'ю в шоу Потапа і Позитиву 2POPODCAST Наталя Могилевська розповіла, чому припинила продюсерську діяльність, а також, чим складний контракт у світі шоу-бізнесу, передає Politeka.net.

При цьому Могилевська зізналася, що не могла в належній мірі керувати артистами і змушувати їх що-небудь робити. За словами Наталі, вона вже вирішила для себе, що більше ніколи і ні для кого не стане продюсером.

«У мене є педагогічний талант. Я знаю, як навчити, лаконічно, просто, дохідливо... ми з Кузьмою це робили ще в 2000х.

Але коли довелося зіткнутися з контактами, вкладення грошей в інших людей, з зрадою, необов'язковістю або необхідність повідомити дівчині що вона не може виходити заміж і народжувати дітей поки не закінчиться контракт. Це не моє. Для жінки це дуже жорстокий бізнес», – розповіла в Інтерв'ю Могилевська.

Також раніше сполнительница зазначила, що у неї ніколи не було концертів в Росії, адже її кар'єра успішно складалася в рідній Україні.

«Мені легше, у мене ніколи не було гастролей в Росії. У мене тут добре йшли справи завжди. Звичайно, хотілося б, щоб музика була поза політикою, але це називається конфлікт інтересів. Безумовно, артист повинен бути аполітичним, але як це можливо, якщо ти публічна людина, на якого рівняються, якщо у тебе немає громадянської позиції? На тебе рівняються люди! Тобі довіряють!» — підкреслила Наталя.

Співачка зазначили, що на артиста покладається величезний тягар відповідальності перед глядачами і слухачами, адже вони довіряють йому не тільки в питаннях пісень, але і в багатьох інших сферах: особистих стосунків, життєвих пріоритетів та інше.

Могилевська переконана, що зірки повинні мислити з позиції країни, а особисті уподобання залишити при собі.

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