25-річна українська гумористка, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес здивувала перетворенням у зовнішності

Як передає Politeka.net, довгонога красуня опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram. Блондинка Лера вирішила кардинально змінити імідж і перетворилася на брюнетку - "що ж ти натворила?"

Зірка зав'язала на голові хустку, з-під якої вибивалися кілька пасом і густа довга чолка чорного кольору. Дівчина сфотографувалася крупним планом і підписала: "майстер перевтілення Валерія".

Швидше за все, Лера насправді не стала перефарбовувати волосся, а просто скористалася перукою. Як відомо, вона любить епатувати публіку несподіваними витівками.

Раніше ми повідомляли, Лера захопила мережу фото, де вона постала в стилі диско. З яскравим макіяжем, включаючи рожеві тіні і чорні жирні стрілки, а також облягаючим топом і спідницею соковитого малинового відтінку Товстолес, безумовно зірвала овації в коментарях.

"Ви дуже гарна ❤️😘", "Ось це прес 😍🔥🔥🔥"; "Комент повинен бути якщо не шедевральним, то дотепним. За що тут зачепитися, що б не бути тривіальним? Скажу прямо-я відразу згадав Меріл Стріп у фільмі «Смерть їй до лиця».🔥🌹 , - писали користувачі.

Також ми писали, Лера не втрималася, щоб не козирнути идеальною фігурою. Дівчина прийняла жарку позу заради ефектного фото. Гумористка засунула в камеру пишні стегна, вбравшись в короткі рожеві шортики. Крім того вона грайливо закусила палець.

Фанати, включаючи дружину коміка Євгена Кошового, поставили купу лайків і написали кілька коментарів: "Тепер будеш як Fat Elefante", "Ти дуже гарна", "І це тільки ляшечки", "Прекрасні ляшки".

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