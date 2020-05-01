Дворазова чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко поділилася з шанувальниками несподіваними кадрами в новому і сміливому образі

Ось що відповіли шанувальники: «Неймовірно красива😍», «Круто🔥», «Дуже гарно! 🌹», «Вогонь !», «Альоночко, скажіть будь ласка як зробити таку рамочку будь ласка😘», «Образ навіяв асоціацію. 👍 Дуже круто вийшло», «Сміливий експеримент 👍».

«Ніколи не уявляла себе в подібному образі! А @kate_kondratieva побачила мене саме такий ☺️ Може вона щось знає? 😅», - пише зірка під новими кадрами.

Шоптенко приєдналася до їх числа, вразивши стрункою фігурою в чорному боді і з розпущеним волоссям:

Так, Альона, щоб інтригувати шанувальників навіть під час карантину новими фото, постала в сміливому вигляді. Зірка вирішила знятися в домашній фотосесії нібито на веб-камеру. Дана серія та ідея фото належить молодому фотографу, яка вже встигла попрацювати під час ізоляції зірок з Надею Дорофєєвої та Дантесом, а також Вірою Брежнєвої.

До цього Олена представила милий пост, в якому станцювала з дитиною в домашньому вигляді. Як виявилося, танцівниця вже багато років любить і поважає класичний танець вальс, вважаючи, що кожна дівчина повинна вміти танцювати його, так як він ніколи не вийде з моди:

«Я довго думала що ж ми завтра будемо танцювати на онлайн уроці. І згадала одну історію!

Коли мені було 14 років і я потрапила на найпрестижніший конкурс з бальних танців - Блекпул, тренер розповів мені, що в Англії є закон, який зобов'язував жінок вміти танцювати вальс.

Уявляєте? Жінки повинні були вміти танцювати на законодавчому рівні ☝️😊 Це ж так серйозно! 😳

З тих пір пройшло багато років, в Гуглі підтвердження існування цього закону я так і не знайшла 😁 але вальс танцювати все ж навчилася ☺️ Тепер пропоную і вам навчитися 😊 Адже вальс вважається королем танців, і непогано було б вміти його танцювати! 😍», - розповіла Олена.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко з "Танців з зірками" посвітила перевагами в пікантній позі

Як повідомляла Politeka, Олена Шоптенко вразила схожістю з мамою, яскраве фото

Також Politeka писала, що Олена Шоптенко блиснула розкішним тілом в мереживах і шкірі