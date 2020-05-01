Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко поделилась с поклонниками неожиданными кадрами в новом и смелом образе

Вот что ответили поклонники: «Невероятно красивая😍», «Круто🔥», «Дуже гарно! 🌹», «Огонь !», «Алёночка, скажите пожалуйста как сделать такую рамочку пожалуйста😘», «Образ навіяв асоціацію. 👍 Дуже круто вийшло», «Смелый эксперимент 👍».

«Никогда не представляла себя в подобном образе! А @kate_kondratieva увидела меня именно такой ☺️ Может она что-то знает? 😅», - пишет звезда под новыми кадрами.

Шоптенко присоединилась к их числу, поразив стройной фигурой в черном боди и с распущенными волосами:

Так, Алена, чтобы интриговать поклонников даже во время карантина новыми фото, предстала в смелом виде. Звезда решила сняться в домашней фотосессии якобы на веб-камеру. Данная серия и идея фото принадлежит молодому фотографу, которая уже успела поработать во время изоляции звезд с Надей Дорофеевой и Дантесом, а также Верой Брежневой.

До этого Алена представила милый пост, в котором станцевала с ребенком в домашнем виде. Как оказалось, танцовщица уже много лет любит и уважает классический танец вальс, полагая, что каждая девушка должна уметь танцевать его, так как он никогда не выйдет из моды:

«Я долго думала что же мы будем танцевать завтра на онлайн уроке. И вспомнила одну историю!

Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам - Блекпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс.

Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне ☝️😊 Это же так серьезно! 😳

С тех пор прошло много лет, в Гугле подтверждение существования этого закона я так и не нашла 😁 но вальс танцевать все же научилась ☺️ Теперь предлагаю и вам научиться 😊 Ведь вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать! 😍», - рассказала Алена.

Напомним, что Алена Шоптенко из "Танців з зірками" посветила достоинствами в пикантной позе

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