Російський продюсер, засновник групи « Ласковый май » Андрій Разін накинувся із звинуваченнями на Володимира Зеленського

На своїй сторінці в Instagram він звинуватив українську владу у смерті української співачки, солістки групи "Фрістайл" Ніна Кірсо.

"Сьогодні, напередодні 1 травня, у Полтаві не стало солістки групи "Фрістайл" Ніна Кірсо. Я звинувачую в цьому безпосередньо українські влади, які не допускали до неї артистів, не давали можливість перевести їй гроші. Ні Петро Порошенко, ні Володимир Зеленський не звертали ніякої уваги на всі мої прохання. Останньою моєю проханням було звернення до Зеленському як до артиста. Я благав його пропустити мене до неї, дати можливість надати допомогу. Але ці бездушні люди цього не зробили. Царство небесне цій прекрасній художник", – написав Разін.

Варто відзначити, що реквізити банківської картки, на яку можна було перевести гроші для лікування співачки Ніни Кірсо, були публічно оголошені ще влітку 2018 року. Тому ніяких проблем в тому, щоб їх дізнатися не було. Цю інформацію можна було вільно знайти в Інтернеті, і для цього не потрібно було звертатися до когось особисто.

В Україні проводили концерти в підтримку Ніни Кірсо, а виручені кошти від продажу квитків передавали родині співачки. Такі організовували концерти в Києві, Житомирі, Чернігові.

Нагадаємо, 1 червня 2018 року співачку Ніну Кірсо знайшли у своїй квартирі без свідомості. Співачка перенесла інсульт і впала в кому.

30 квітня 2020 року Кірсо померла в Полтаві після майже двох років коми. Артистці було 56 років.

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