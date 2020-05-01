30-річна українська актриса, яка знялася в серіалі "Кріпосна", переможниця проекту "Танці з зірками" Ксенія Мішина зачарувала ніжним обазом й розповіла, де пропадала на карантині

Як передає Politeka.net, після тривалого мовчання зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram. Ксенія з'явилася в чорній сукні (або блузі, важко зрозуміти по знімку) і бежевому плащі. Актриса підняла руки вгору, схопившись за волосся, і спрямувала свій погляд кудись удалину. Легкий макіяж і мінімум прикрас доповнили романтичний образ Ксенії.

Мішина зізналася, чому так довго не виходила на зв'язок. За її словами, нарешті, у неї з'явився час для всього, що відкладала в довгий ящик.

"Привіт! Давно не бачилися! Почала навіть отримувати переживальні повідомлення )))Зі мною все добре, просто на карантині нарешті знайшла час для всього, що було відсунуто. Багато часу приділяю синові, доробила ремонт батькам, надолужую те, що було втрачено через робочий графік артиста❤️ Зайнялася духовним зростанням, читаю, дивлюся серіали, які надихають, але все ж дуже сумую по знімальному майданчику і творчій атмосфері", - поділилася Мішина.

За кілька годин пост зібрав понад 12 000 "лайків", в тому числі багато компліментів в коментарях.

"Поєднання краси і таланту в одній особі 😍"

"Боже, яка красуня♥️"

"Я люблю дивитися на тебе😊"

"Ксюха,як приємно вас бачити!!!Виглядаєте як завжди вааауууу!!!З весною вас з Платоном,щастя,любові,і багато роботи!!!!!.💗"

"Неймовірно красива)♥"

Раніше ми повідомляли, Мішина захопила знімком з пухнастим другом-котом. Зірка з'явилася в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

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