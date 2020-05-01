Відомий український співак Потап разом зі своєю дружиною Настею Каменських поділився несподіваним гарячим знімком

Як відомо, кілька років тому, Олексій Потапенко разом з Каменських припинив спільну роботу в групі. Артисти стали співати сольно, проте кожне фото зірок, зроблене ще до розпаду групи, викликає чималий ажжиотаж. Після схуднення артисти змінилися, сильно помолодшав Сьогодні зірки відзначають 14-річчя з дня заснування групи. З цього приводу Потап представив несподіване фото з дружиною, пише Рoliteka.net.

На новому фото, опублікованому в соціальній мережі Instagram, артисти постали в жартівливих і літніх образах, чимало здивували шанувальників.

До цього співак вирішив нагадати про минулі музичних днями разом зі своєю дружиною. На архівному кадрі можна помітити, як виглядає ще тf, що худнt Каменських з помітним зайвою вагою на животику, а її чоловік в образі Алли Борисівни красується на сцені.

Артисти приміряли на себе образ легендарних артисток – Алли Борисівни Пугачової та Софії Ротару.

«Pugacheva & Rotaru #птп #nk», - лаконічно підписав яскраве фото Потап.

Шанувальники буквально підірвали пост коментарями:

«Пугачова , що під втомилася))))😁», «Оу, яка краса😅 схоже, Пугачової стало погано🤩», «Одна особа!😂🤟», «"Я ж Пугачова! Я - Ротару, Ротару. Ми з тобою не пара, це дуже шкода, але на пару ми піаримо фестиваль..."😅💣💣», «Я не дізналася Потапа 😂 👍», «Ось це прикольно. ПТП тобі йде 😂😂😂👍», «Пугачова & Ротару це як у пісні "У нас на раене"😂😂😂😂😂», «Плогеат! Злодійки оброзов!)», «Мадонна курить в сторонці 😅».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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