Відомий український співак Потап разом зі своєю дружиною
«щороку в цей день ми відзначаємо день народження групи та дуету Потап і Настя !!! 14 років!! Саме цей дует поклав початок ВСЬОМУ ,що ви чуєте і бачите від нас досі!! Дякую і вітаю @kamenskux #потапинастя», - написав Потап під новим постом.
Ось що відповіли користувачі:
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«Вітаємо!!! 😍😍😍», «Вітаю 🥳😻🔥», «Огірочок хахвхвхвх», «Вітаю!😍», «Улюблені❣🧸💎», «Як час летить😍😍❤️», «🔥👏❤️😍з днем народження, Олексієчку і Настюшенька!!!)))», «Як же я сумую за групою Потап і Настя 😣😣😣 Зднем народження )🎉», «Скоро річниця весілля 🤗.час летить, а ваша любов міцніше», «У дитинстві всі ваші пісні напам'ять знав😍 вітаю вас! З нетерпінням чекаю нової пісні від дуету "Потап і Настя"🔥🔥🔥».
До цього співак вирішив нагадати про минулі музичних днями разом зі своєю дружиною. На архівному кадрі можна помітити, як виглядає ще тf, що худнt Каменських з помітним зайвою вагою на животику, а її чоловік в образі Алли Борисівни красується на сцені.
Артисти приміряли на себе образ легендарних артисток – Алли Борисівни Пугачової та Софії Ротару.
«Pugacheva & Rotaru #птп #nk», - лаконічно підписав яскраве фото Потап.
Шанувальники буквально підірвали пост коментарями:
«Пугачова , що під втомилася))))😁», «Оу, яка краса😅 схоже, Пугачової стало погано🤩», «Одна особа!😂🤟», «"Я ж Пугачова! Я - Ротару, Ротару. Ми з тобою не пара, це дуже шкода, але на пару ми піаримо фестиваль..."😅💣💣», «Я не дізналася Потапа 😂 👍», «Ось це прикольно. ПТП тобі йде 😂😂😂👍», «Пугачова & Ротару це як у пісні "У нас на раене"😂😂😂😂😂», «Плогеат! Злодійки оброзов!)», «Мадонна курить в сторонці 😅».
Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.
Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.
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