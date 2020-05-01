Кілька років тому голлівудські зірки Анджеліна Джолі і Джонні Депп зіграли в одному фільмі, після чого відразу попливли чутки про їх інтрижку

За інформацією зарубіжних таблоїдів, після того, як у 2010 році на екрани вийшов фільм "Турист" з зазначеними акторами, Бред Пітт став ревнувати дружину.

У мережі стали говорити ніби Депп і Джолі закрутили роман. Пітт став шалено ревнувати дружину, а між ним і Деппом пробігла "чорна кішка", пише sm-news.ru.

Через кілька років Пітт і Джолі розлучилися, після чого перший вирішив пробачити старі образи. До того ж, обидва актори пережили гучні розлучення.

Хоча, можливо, і не Джолі була причиною багаторічної ворожнечі артистів.

Деякі думають, що неприязнь взяла початок через боротьбу за звання першої зірки Голлівуду. Наразі ж обидва вписали свої імена золотими літерами в історію кіно, тому чвари вже неактуальні.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі написала відкритий лист батькам, адже вона сама матір шістьох дітей. Хоча актриса зізналася, що ніколи не думала про материнство, адже вела бурхливе особисте життя в юності.

Проте, з дітлахами, зірка стала набагато відповідальніше, терплячою і заради цього вона і залишила свої мрії.

Раніше повідомлялося, що старший син Анджеліни Джолі змушений був покинути Південну Корею через пандемію.

18-річний Меддокс повернувся в США, що принесло велику радість його матері.

Тепер зірка світиться від щастя, адже її улюблений син вдома. Раніше вона неодноразово зізнавалася в інтерв'ю, що плакала через розлуку з ним та сильно переживала через від'їзд.

Нагадаємо, що у мережу злили фото дочки Джолі і Пітта після операції: «Шкода дивитися...».

Як повідомляла Politeka, Джолі вразила щедрістю, подарувавши чужим дітям мільйон доларів: "Подбала про...".

Також Politeka писала, що Джолі поставила Пітту умова через Еністон: «Зірка вимагала...».