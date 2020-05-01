29-річна відеоблогер і ведуча телепередачі "Орел і Решка" Настя Івлєєва знайшла спосіб епатувати публіку, а заодно в черговий раз похвалитися своїми талантами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому вразила зовнішнім виглядом і заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Настя з'явилася в синьому корсеті і чорних шортиках, які обтягнули її фігуру, а також півчобітках на високому каблуці. Івлєєва вразила танцями на пілоні: з розгону стрибнула на жердину, але тут же осоромилася і звалилася вниз. Друга спроба не увінчалася успіхом: хоч їй і вдалося закріпитися, проте в кінці щось пішло не так.

Очевидно, що відео жартівливе, тому шанувальники з гумором поставилися до побаченого, а деякі навіть пошкодували Настю. Також користувачі відзначили, що її чоловікові, співаку Елджею, невимовно пощастило.

"коли доводиш всім що ти ще ого-го!😂😂😂 є тут танцівниці??? 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽. #пілон #danse #fitness #body #танці #настяивлеева", - підписала ролик Івлєєва.

"Аж спина заболіла😭"

"Я відчула цей біль😭"

"Красуня😍"

"🙋🏽‍♀️ обожнюю вдома пілонити"

"Геніально😂"

"Красиво пішла спочатку"

"Пощастило чоловікові твоєму, Настюх🔥😻"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва збентежила кадрами, коли намагалася натягнути чорні лосини на "п'яту точку". Дівчина не втримала рівновагу і впала на спину.

«Вони на тебе не налазять, бо ти ж*пу качаєш», «Ох, як життєво. Прям за душу схопила», «це всі дівчата після карантину», «Настюш ти крута», «Ж*па велика, от і не влазять», «Ти ж ніби спортом займаєшся», - писали в коментарях.

Нагадаємо, зірка "Орла і Решки" показала соковиті місця в обтягуючому леопард.

Як повідомляла Politeka, Ивлеева з "Орла і Решки" принизила Ольгу Бузову, гримить скандал: "У цьому світі я королева".

Також Politeka писала, що з Настею Ивлеевой з "Орла і Решки" пообіцяли жорстко розправитися: "З'їм з потрухами", відео з погрозами Тіматі.