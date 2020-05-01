29-річна відеоблогер і ведуча телепередачі "Орел і Решка" Настя Івлєєва знайшла спосіб епатувати публіку, а заодно в черговий раз похвалитися своїми талантами
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому вразила зовнішнім виглядом і заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Настя з'явилася в синьому корсеті і чорних шортиках, які обтягнули її фігуру, а також півчобітках на високому каблуці. Івлєєва вразила танцями на пілоні: з розгону стрибнула на жердину, але тут же осоромилася і звалилася вниз. Друга спроба не увінчалася успіхом: хоч їй і вдалося закріпитися, проте в кінці щось пішло не так.
Очевидно, що відео жартівливе, тому шанувальники з гумором поставилися до побаченого, а деякі навіть пошкодували Настю. Також користувачі відзначили, що її чоловікові, співаку Елджею, невимовно пощастило.
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"коли доводиш всім що ти ще ого-го!😂😂😂 є тут танцівниці??? 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽. #пілон #danse #fitness #body #танці #настяивлеева", - підписала ролик Івлєєва.
"Аж спина заболіла😭"
"Я відчула цей біль😭"
"Красуня😍"
"🙋🏽♀️ обожнюю вдома пілонити"
"Геніально😂"
"Красиво пішла спочатку"
"Пощастило чоловікові твоєму, Настюх🔥😻"
Раніше ми повідомляли, Івлєєва збентежила кадрами, коли намагалася натягнути чорні лосини на "п'яту точку". Дівчина не втримала рівновагу і впала на спину.
«Вони на тебе не налазять, бо ти ж*пу качаєш», «Ох, як життєво. Прям за душу схопила», «це всі дівчата після карантину», «Настюш ти крута», «Ж*па велика, от і не влазять», «Ти ж ніби спортом займаєшся», - писали в коментарях.
Нагадаємо, зірка "Орла і Решки" показала соковиті місця в обтягуючому леопард.
Як повідомляла Politeka, Ивлеева з "Орла і Решки" принизила Ольгу Бузову, гримить скандал: "У цьому світі я королева".
Також Politeka писала, що з Настею Ивлеевой з "Орла і Решки" пообіцяли жорстко розправитися: "З'їм з потрухами", відео з погрозами Тіматі.