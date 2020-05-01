29-летняя видеоблогер и ведущая телепередачи "Орел и Решка" Настя Ивлеева нашла способ эпатировать публику, а заодно в очередной раз похвастаться своими талантами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором поразила внешним видом и занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Настя предстала в синем корсете и черных шортиках, которые обтянули ее фигуру, а также полусапожках на высоком каблуке. Ивлеева поразила танцами на пилоне: с разбегу запрыгнула на шест, но тут же оконфузилась и рухнула вниз. Вторая попытка также не увенчалась успехом: хоть ей и удалось закрепиться, однако в конце что-то пошло не так.

Очевидно, что видео шуточное, поэтому поклонники с юмором отнеслись к увиденному, а некоторые даже пожалели Настю. Также пользователи отметили, что ее мужу, певцу Елджею, несказанно повезло.

"когда доказываешь всем что ты ещё ого-го!😂😂😂 есть тут танцовщицы??? 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽. #пилон #danse #fitness #body #танцы #настяивлеева", - подписала ролик Ивлеева.

"Аж спина заболела😭"

"Я почувствовала эту боль😭"

"Красотка😍"

"🙋🏽‍♀️ обожаю дома пилонить"

"Гениально😂"

"Красиво ушла вначале"

"Повезло мужу твоему, Настюх🔥😻"

Ранее мы сообщали, Ивлеева обескуражила кадрами, когда пыталась натянуть черные лосины на "пятую точку". Девушка не удержала баланс и рухнула на спину.

«Они на тебя не налезают, потому что ты ж*пу качаешь», «Ох, как жизненно. Прям за душу схватила», «это все девушки после карантина», «Настюш ты крутая», «Ж*па большая, вот и не влезают», «Ты же вроде спортом занимаешься», - писали в комментариях.

Напомним, звезда "Орла и Решки" показала сочные места в обтягивающем леопарде.

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и Решки" унизила Ольгу Бузову, гремит скандал: "В этом мире я королева".

Также Politeka писала, что с Настей Ивлеевой из "Орла и Решки" пообещали жестко расправиться: "Скушаю с потрохами", видео с угрозами Тимати.