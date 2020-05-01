Колишня Nikita Анастасія Кумейко показала розкішні танці з американською зіркою Ніколь Шерзінгер
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.
«Здзвонилися. Станцювали», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кумейко в крихітному топі виконує запальний танець з подругою. Як можна помітити, дівчата демонструють ідеальні вигини просто на камеру.
@anastasia_domination
##дует з @nicolescherzinger Здзвонилися, потанцювали ##танцысхолодильником ##djnana ##stayathome ##rek ##trending ##letsdanceПопулярні новини зараз♬ original sound - nicoletrimmerrПоказати ще
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«у вас один пластичних хірург», «боже, як ви схожі», «які рухи, чудо», - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що українська виконавиця Анастасія Кумейко порадувала фанатів і показала, ніж її нагородила природа в одній сітці.
«Спогади», - коротко говориться в повідомленні.
На ньому співачка позує у вбранні без штанів, демонструючи розкішні ноги в одній сітці. Як можна помітити, зірка позує на балконі в одній майці.
Звернемо увагу, що знімок є архівним – Кумейко зробила його ще в 2018 році. При цьому її шанувальники не змогли що-небудь сказати, оскільки фотографією вона поділилася в Сторіс.
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