Колишня Nikita Анастасія Кумейко показала розкішні танці з американською зіркою Ніколь Шерзінгер

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

«Здзвонилися. Станцювали», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кумейко в крихітному топі виконує запальний танець з подругою. Як можна помітити, дівчата демонструють ідеальні вигини просто на камеру.

«у вас один пластичних хірург», «боже, як ви схожі», «які рухи, чудо», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що українська виконавиця Анастасія Кумейко порадувала фанатів і показала, ніж її нагородила природа в одній сітці.

«Спогади», - коротко говориться в повідомленні.

На ньому співачка позує у вбранні без штанів, демонструючи розкішні ноги в одній сітці. Як можна помітити, зірка позує на балконі в одній майці.

Звернемо увагу, що знімок є архівним – Кумейко зробила його ще в 2018 році. При цьому її шанувальники не змогли що-небудь сказати, оскільки фотографією вона поділилася в Сторіс.

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