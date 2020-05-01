Российсикй комік і співак Артур Пиржков зворушив мережа сімейних фото

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постав з дружиною Анжелікою і молодшою донечкою Амелі.

Дружина з дитиною розташувалися на дивані, а гордий батько столи позаду них. Анжеліка вбралася в блузу тілесного кольору з пікантним декольте і темні штани, дівчинка була в топіку і шортиках чорного кольору, а бородатий глава сімейства у сірій футболці.

Вся троє вразили теплими і щирими посмішками.

Примітно, що на фото не було старшої доньки Пирожкова, 12-річної Аліси.

"З Першим Днем Останнього Місяця Весни!!! Зі Святом, Товариші! foto by @alisarevva #всеммиРА #всемдобРА #уРАаааа", - підписав знімок артист.

Шанувальники моментально відреагували "сердечками" і коментарями.

"А де Аліса?👸"

"Гарне фото! Дякую, Олександре, за привітання! Вашу сім'ю, теж зі Святом Трудящих!👍🔥🎈"

"З 1 травня!!! Ви класні!!!А чому на фото немає ще однієї маленької красоточки?😉"

"Пирожкову добре сидіти вдома з такими красунями 🤣👍❤️"

"Саня в тебе такі красиві дівчата 😁👍👍👍👍👍супер"

"А ви з дружиною схожі, хороший знак"

"Все таки правду кажуть, "очі-дзеркало душі."😂 У Артурчика вони в різні боки.🤪"

Раніше ми повідомляли, Пиріжків привітав з днем народження поп-короля Філіпа Кіркорова і поділився архівними фото, де вони з дружиною стоять в обнімку з артистом.

"Хочу привітати з Днем Народження мого чудового Друга, великого Артиста - Співака, Композитора, Актора, Продюсера Філіпа Кіркорова!Філ! Живи довго і щасливо! Любимо тебе всією родиною!", - сказано в підписі до публікації.

Нагадаємо, що дочка Ані Лорак сильно скорчилась і вразила видом поруч з дітьми Кіркорова: "Які всі зайчики".

Також Politeka писала, що Кіркоров показав, на кого схожі його діти насправді, фото облетіло мережу: "Бережи улюблену".