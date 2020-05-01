Популярна українська виконавиця Оля Цибульська блиснула перед фанатами ідеальним тілом в корсеті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Відмітьте тут чоловіка, якого ти найбільше лаєш в інст. Колись давно я жила в Будапешті. Пробувала на смак місцеве телебачення і хлопців хребта скажу чесно: телебачення краще. Тому що чужі хлопці для мене на запах, як господарське мило і знаю, що стерильно і не погано, і може дуже модно, але не збуджує», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Цибульська позує в пікантному вбранні без білизни, демонструючи ідеальну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«вах вах вах», «вогонь фігура!», «а мене збуджує господарське мило», «ти на чому сидиш?», «Про ляля», «вау, яке ідеальне тіло», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Оля Цибульська блиснула ідеальним тілом в одному халаті.

«Кішки! Яка пара найкрутіша? 👠 Надихнулася нашим челенджем в Сторіс і перебрала шафа. Закінчиться карантин - «вигуляю» все і відразу! Що з цього ти б вибрала для побачення? Хелп! 💋», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Цибульська позує спершу в халаті, потім в різних сукнях і врешті в одному боді і туфлях з високим каблуком. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, Цибульська у прозорому вбранні показала, ніж її нагородила природа

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