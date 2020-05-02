Українська співачка Оля Полякова стурбована карантином через китайського вірусу

На її думку, карантин через китайського вірусу потужно вдарить по артистам та культурі України, якою буде важче конкурувати з росіянами.

Про це заявила співачка Ольга Полякова у п'ятницю, 1 травня, в ефірі "Свободи слова " Савіка Шустера".

"За спинами артистів зірок, артистів, є величезний сектор людей, які зараз страждають від безробіття. Це танцюристи, музиканти, аранжувальники, звукорежисери, музичні колективи. Ці люди залишилися без роботи. Вони будуть змушені змінити роботу, піти в кур'єри, постачальники, таксисти. Або якщо пощастить, то вони виїдуть за кордон", – наголосила Полякова.

За її словами, через тривалий карантин в Україні буде важче створювати конкурентоспроможний продукт, який зможе "переманити" українських та інших глядачів у Росії.

"Для шоу-бізнесу це означає, що ми відкотимося назад на 15 років. Ми не зможемо робити такі шоу, які ми робимо", – резюмувала вона.

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Полякова додала, що сама також їздить в Росію, але тільки тому, що у неї там живе мама. На території країни-агресора вона не виступає, і це її принципова позиція.

"Не можу сказати, що не їжджу в Росію до мами. Я не їжджу туди з виступами, це моя принципова позиція, зайнята в кінці 2014 року, коли став зрозумілим масштаб того, що відбувається і не залишилося ілюзій. Мама, звичайно, частіше приїжджає в Україну, ніж я їжджу до неї", – розповіла Полякова.

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