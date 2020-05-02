Українська співачка Джамала похвалилася новими фотографіями в мережі і заінтригувала прихильників

Як передає Polliteka.net, 36-річна виконавиця під час карантину весь свій час проводить вдома, тому часто ділиться з шанувальниками новими фотографіями і відео.

Так, днями переможниця "Євробачення" опублікувала нові знімки, на яких позувала в сукні, підкресливши свій значний живіт. Зовсім скоро артистка стане мамою вдруге.

В підписи до фотографій вона анонсувала онлайн-зустріч з шанувальниками, на якій пообіцяла відповісти на всі їхні запитання.

Крім того, Джамала розповіла про спів під час вагітності.

«Що стосується співу під час вагітності, то важко фізично, тому що ти стаєш більше. А з точки зору техніки — діафрагма підперта весь час здається, що ти завжди распета. Але я ділюся виключно своїми відчуттями, це мій особистий досвід», - написала знаменитість.

"Співати при першій вагітності мені було важко тільки останні два тижні перед пологами, а до цього я весь час виступала, проводила репетиції, давала концерти, записувався на студії", - зізналася вона.

Користувачі не пройшли повз і миттєво відреагували на публікацію Джамали, зазначивши, що з нетерпінням чекають прямий ефір, а також обсипали її компліментами.

«Яка ви красива! ❤️ Вагітність Вам до лиця))», «Дуже чекаємо ефір! Цікаво, ваші «димчасті» відтінки голосу - це тембр або прийом, який ви напрацювали з роками?, «Яка ви красива», «Дуже класна ідея», - пишуть в мережі.

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