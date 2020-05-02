34-річна Наталія Фріске, молодша сестра померлої від раку артистки Жанни Фріске, потрясла чорно-білим кадром

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Наталія позбулася зайвої скромності і зважилася на сміливий вчинок. Дівчина показала себе в квітчастому шовковому халаті, який зухвало розхристила. При цьому з викликом дивилася в камеру, з томною усмішкою.

"Зроби життя навколо себе красивим. І нехай кожна людина відчує, що зустріч з тобою - це дар. ~ Ошо", - підписала фото Наталя.

Чуттєвий кадр сестри Фріске нікого не може залишити байдужим. За годину пост зібрав майже 1000 лайків. У коментарях користувачі розійшлися в думці, деякі відзначають, що Наталя копія своєї сестри, інші ж стверджують, що вона сильно змінилася і все менше схожа на Жанну.

"Що за фільтр? Сама на себе не схожа. Ти красива, коли природна" - "просто чб фільтр"

"Ви прекрасні 😍😍😍"

"Ой як на Жанночку схожа тут🌺, красуня🌺"

"Ваші очі хочеться малювати ✍️"

"Ви така красива і дуже позитивна.Дуже люблю вашу сім'ю"

"Від бога))"

"Прям змінюєшся з кожним днем) на Жанну все менше і менше схожа"

Раніше ми повідомляли, в мережі спливли раритетні знімки покійної Жанни Фріске часів її виступів з групою «Блискучі», в якій, до речі, встигла взяти участь і Наталя.

Архівними фотографіями на своїй сторінці в Instagram поділився зоряний стиліст Влад Лісовець, який у минулому працював з "Блискучими". На одному з опублікованих знімків стиліст сидить на дивані поряд з Фріске. Вони повернулися обличчям один до одного і вдають, що ось-ось поцілуються.

Нагадаємо, сестра Жанни Фріске в прозорому вбранні притиснула одного до грудей: "Як же пощастило".

Як повідомляла Politeka, Наталія Фріске потрясла яскравою зовнішністю, нафарбувавшись як сестра: "Друга Жанна".

Також Politeka писала, що спливла скандальна правда з особистого життя Жанни Фріске: "Не любила Шепелєва".