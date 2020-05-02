Відома російська телеведуча Анфіса Чехова в білизна показала, як виглядає насолоду
На фото Чехова позує в прозорому утягивающем білизна, під яким можна побачити квітковий бюстгальтер. Образ доповнила Анфіса в'язаної кофтою, яка звисала з неї. В руках зірка тримала келих з білою рідиною. Образ дівчина доповнила яскравим червоним макіяжем, завдяки чому фото вийшло ніжним і пристрасним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Заласкай мене, або залайкай.
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І те й інше годиться!
Можу бути твоєю віртуальної,
Або реальною дівчиною!", - написала вірш Чехова.
Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Я краще залайкаю, тому що заласкать навряд чи вийде!", "смачна", "Які форми божественні Анфисочка", "Ось це вірш - гарячий і прекрасний".
Раніше ми повідомляли, що 42-річна Анфіса Чехова, незважаючи на карантин, запросила в будинок чоловіка і зняла розваги на камеру.
Красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала, як займається йогою разом з тренером, уродженцем Індії.
Анфіса постала в червоній футболці і лосинах. Наряд ідеально підкреслив її вражаючу постать з крутими стегнами і пишним бюстом.
Спочатку Чехова зробила легку розминку, потім тренер допоміг їй виконати кілька вправ складніше.
Нагадаємо, Анфіса Чехова втомилася мовчати і розкрила правду про сімейне життя
А ще Politeka писала, що пишногруда Чехова ледве-ледве влізла в тісний костюм заради незвичайного заняття
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