Відома співачка Еріка Герцег, солістка групи "ВІА Гра", якій приписували роман із продюсером Костянтином Меладзе, показала нове фото

Українська виконавиця пісень Еріка Герцег, яка виступає в складі групи "ВІА Гра", часто радує публіку яскравими постами в своєму Instagram. Дівчина родом з українського Закарпаття, але вже давно перебралася будувати кар'єру в Москві. Так цього разу зоряна красуня порадувала фоловерів новим знімком, на якому з'явилася в незвичайному образі, пише Politeka.net

Блондинка показала фото, зроблене крупним планом в машині.

Перед камерою Герцег з'явилася злегка нафарбованою в темному одязі, розпустивши своє розкішне волосся.

У підписі до фото артистка вирішила привітати своїх шанувальників з травневими святами.

«Мир, праця, травень❤️

Дай Бог , щоб відкрилися кордони, і ми всі були здорові і щасливі!🙏🏻❤️», - написала знаменитість.

Фолловери не залишилися байдужими і засипали красуню-блондинку захопленими коментарями.

«Ерика💜 красуня просто нереальна!!! 😍😍😍😍😍», «Еричка, бережи себе❤️ красуня😍 кохаю❤️», «Божеее яка ти красуня слів нееет😍😍😍🤤🤤🤤 найкраща❤❤❤ я люблю вас💋💋💋💕💕💕💕», «Дуже красива», «Сподіваюся, у тебе все добре! ❤️ Бережи себе 🌹», - пишуть в мережі.

До цього дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram незвичайне фото. На знімку Еріка постала в спокусливому купальнику, який підкреслив її ідеальну фігуру. Дівчина стоїть на фоні прекрасних видів, вигнувшись таким чином, щоб підкреслити свій пружний прес, підкачані плечі і пишні форми.

«Я продовжую челлендж. Чекаю від вас усіх, мої Хороші, найкращі літні фотографії для мотивації!», - написала Еріка.

За день її пост зібрав понад 18 тисяч лайків. В коментарях всі обговорюють ідеальну фігуру зірки і просять поділитися секретом краси.

Нагадаємо, що Еріка Герцег пікантно оголилася і пішла по стопах Брежнєвої : «Не терпиться вам показати…».

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