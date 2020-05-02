37-річна українська співачка Світлана Лобода закохала в себе тисячі шанувальників своєю новою піснею

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram кадри з черговим синглом (щоб прослухати, проскрольте вниз). Світлана супроводила пісню жарким фото, на якому показала нестримну пристрасть. Артистка позбулася одягу і обняла себе рукою, млосно задерши голову і відкривши рота.

"Я проміняю біль на сигарету

на репіт поставлю цю пісню

Я буду танцювати до ранку

З тобою поруч

продовжуй .... ти вже можеш, я знаю ) #новийСингл#мій, - Лобода супроводила кадри рядками з пісні.

За півгодини шанувальники майже 30 000 разів оцінили побачене "сердечками". Пост зібрав безліч коментарів. Правда думки користувачів розділилися, одні залишилися в захваті від нового хіта, іншим же він "не зайшов".

"Помилочка, Світлана Сергіївна) з тобою разом) 🙏🙏🙏"

"Полум'я🌹"

"Немає таких слів та емоцій, якими можна було б описати мій захват від цієї пісні😻. Світлана, просто браво👏"

"Схоже на шансон 😐"

"Крута пісня 🔥🔥🔥🔥 крута Свєта 🔥"

"Ні про що. Не чіпляє"

"все на вищому рівні🔥🔥"

"Я сходжу з розуму !) 😂"

Раніше ми повідомляли, Лобода не втрачає час дарма на карантині, вирішивши "відточити" свою фігуру. Артистка опублікувала в "сториз" кадри тренування. Будучи мамою двох дітей, вона викликає багато заздрості в мережі з приводу своєї стрункості. Таким чином, Світалана показала, що ніякого надприродного секрету в її схудненні немає, вона просто багато тренується.

Дівчина постала в тісному спортивному костюмі, який найкращим чином наголосив всі її вигини.

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