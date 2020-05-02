37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, що знімалася у фільмах "Квартал 95", вразила природною красою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, на якому постала в чудовому образі. Красуня показала свою натуральну красу, відмовившись від косметики. Свіжість, здоровий рум'янець і гладенька, як шовк, шкіра вражають - "як таке можливо?"

Світлана позувала в добре освітленій кімнаті навпроти великого вікна, з якого видніється місто внизу. Актриса з'явилася в білій майці зі спокусливим декольте, а її шию прикрасив золотий ланцюжок з масивним кулоном.

Ходченкова з природним рум'янцем на обличчі підняла голову і замріяно подивилася в камеру, відкривши рота. Її волосся при цьому було зібране ззаду.

"Залишайся вдома", - підписала кадр Світлана.

Раніше ми повідомляли, актриса вразила шалено красивими чорно-білими фото. Заради ефектних кадрів, Ходченкова позбулася штанів і залишилася тільки в худі оверсайз. Щаслива і розпатлана зірка побешкетувала перед камерою: покрутилася і пограла з волоссям. Актриса любить передавати на фото настрій. Як правило, її знімки, якими вона ділиться в соцмережі, відрізняються глибиною, атмосферністю і оригінальними сюжетами.

Також ми розповідали, Ходченкова здивувала фото в корсеті, "викинувши" пружні "м'ячики". Красуня підняла сває підборіддя вгору, оголивши красиві плечі і декольте. Її волосся ніжно спадало на одне плече, додаючи пікантності образу. На грудях у Ходченкової красувався знак супервумен.

«Цікавий образ», «Офігєть», «Футуристична», «Це бомба!» - писали користувачі в коментарях.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусила новим ефектним чином: "Ураган".

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