Співачка Анна Седокова похвалилася своєю п'ятою точкою перед дзеркалом

Відома українська виконавиця Анна Седокова, яка зараз живе і працює в Росії, не може прожити і дня без нових знімків в Instagram.

Артистка обожнює демонструвати свою фігуру у відвертих вбраннях і пікантних позах, за що його неодноразово критикували фолловери, адже вона мати трьох дітей, а значить повинна, на їх думку, виглядати скромніше.

В цей раз Седокова знову показала спокусливе фото, на якому стоїть у чорному боді перед дзеркалом.

«І поки я поринула в навчання і у мене немає часу писати довгі пости, тому просто виставлю дуже красиву sexy-фотографію🔥», - підписала знімок Ганна.

Раніше ми писали, що Сєдокова похизувалася інтимним кадром в сріблястому бікіні і вразила мережу.

Цього разу артистка з'явилася перед дзеркалом в крихітному сріблястому бікіні, чи приховує її гідності. Ганна, схоже, вирішила продемонструвати всю свою фігуру самим жарким і зручним способом.

Так, артистка опублікувала гарячий знімок з ванної. На фото вона позує стоячи в спокусливій позі перед дзеркалом. На співачці – нижня білизна сріблястого кольору з тонкими перемичками на стегнах, яке відтінила її рівний шоколадний загар.

Нагадаємо, Седокова різко присоромила Тодоренко після скандальної заяви про жінок.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Седокова сполохала кадром в одних трусах: "Таким жаром віяло тільки від Жанни Фріске".

Також Politeka писала, що Сєдокова у розхристаному вигляді насмішила мережу величезним костюмом.